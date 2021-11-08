سر نجاح بسبوسة الحلواني المرملة اعملي البسبوسة بالقشطة بمقادير سهلة بطعم ومذاق لذيذ

من المعروف أن البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها الرائع ونحن نقوم بشرائها يوميا من المحلات، ولكن يمكنك الآن عملها في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة وأحلى من الجاهزة، وتوجد طرق مختلفة لعملها ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها فتابعونا. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات: كوب ونصف سميد.

علبة قشطة.

نصف كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة جوز هند.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف ماء.

كوب ونصف ماء.

2 ملعقة ماء زهر. طريقة التحضير: في البداية سوف نقوم بتحضير الشربات عن طريق وضع وعاء على النار به السكر وماء الزهر والماء ونتركها حتى الغليان ثم نخفض النار ونتركه لمدة 5 دقائق ثم يرفع ويوضع جانبا. نحضر وعاء كبير ونضع به السميد مع السكر ثم نضيف اللبن أو الزبادي مع البيكنج بودر والزيت وجوز الهند. نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نصب نصف كمية الخليط في صينية مدهونة بالزبدة والطحينة ونضع فوقها طبقة من القشطة. ثم نضع باقي كمية خليط البسبوسة ونقطعها على شكل مربعات ونضيف على الوجه لوز أو بندق على حسب الرغبة. ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها حتى ينضج ويصبح لونها ذهبي وعندما تخرج من الفرن نضع الشربات عليها وتغطي ثم تقطع وتقدم. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة سهلة طريقة عمل بسبوسة بالقشطة سهلة المكونات: 2 كوب سميد ناعم.

كوب سكر.

نصف كوب حليب بودرة.

كوب زبادي.

كوب زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة طحينة.

3 أكواب قشطة جاهزة.

2 كوب شربات. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم ندهن الصينية بالطحينة وعليها رشة من السميد. نضع البيض مع الفانيليا ثم نضيف الزيت والسكر ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي أو الكهربائي. ثم نضيف الزبادي والحليب والسميد والبكينج بودر ونعجن باليد قليلا للحصول على عجينة ناعمة. نضع نصف الخليط في صينية ونضيف القشطة ونفردها بشكل متساوي ثم نصب الكمية المتبقية. ندخل الصينية الفرن حتى تنضج وعندما تخرج نصب الشربات البارد عليها ثم تقدم وبالهنا والشفا. الوسوم

من المعروف أن البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها الرائع ونحن نقوم بشرائها يوميا من المحلات، ولكن يمكنك الآن عملها في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة وأحلى من الجاهزة، وتوجد طرق مختلفة لعملها ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها فتابعونا. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات: كوب ونصف سميد.

علبة قشطة.

نصف كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة جوز هند.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف ماء.

كوب ونصف ماء.

2 ملعقة ماء زهر. طريقة التحضير: في البداية سوف نقوم بتحضير الشربات عن طريق وضع وعاء على النار به السكر وماء الزهر والماء ونتركها حتى الغليان ثم نخفض النار ونتركه لمدة 5 دقائق ثم يرفع ويوضع جانبا. نحضر وعاء كبير ونضع به السميد مع السكر ثم نضيف اللبن أو الزبادي مع البيكنج بودر والزيت وجوز الهند. نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نصب نصف كمية الخليط في صينية مدهونة بالزبدة والطحينة ونضع فوقها طبقة من القشطة. ثم نضع باقي كمية خليط البسبوسة ونقطعها على شكل مربعات ونضيف على الوجه لوز أو بندق على حسب الرغبة. ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها حتى ينضج ويصبح لونها ذهبي وعندما تخرج من الفرن نضع الشربات عليها وتغطي ثم تقطع وتقدم. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة سهلة طريقة عمل بسبوسة بالقشطة سهلة المكونات: 2 كوب سميد ناعم.

كوب سكر.

نصف كوب حليب بودرة.

كوب زبادي.

كوب زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة طحينة.

3 أكواب قشطة جاهزة.

2 كوب شربات. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم ندهن الصينية بالطحينة وعليها رشة من السميد. نضع البيض مع الفانيليا ثم نضيف الزيت والسكر ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي أو الكهربائي. ثم نضيف الزبادي والحليب والسميد والبكينج بودر ونعجن باليد قليلا للحصول على عجينة ناعمة. نضع نصف الخليط في صينية ونضيف القشطة ونفردها بشكل متساوي ثم نصب الكمية المتبقية. ندخل الصينية الفرن حتى تنضج وعندما تخرج نصب الشربات البارد عليها ثم تقدم وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح بسبوسة الحلواني المرملة اعملي البسبوسة بالقشطة بمقادير سهلة بطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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