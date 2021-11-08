ألذ بسكويت بنكهة البرتقال اصنعي بسكويت البرتقال الهش المقرمش بمقادير مظبوطة وغير مكلفة

البسكويت من الحلويات الشهيرة في الأعياد وهو يتميز بطعمه الرائع خاصة إذا تم تناوله مع كوب من الشاي ويعتبر وجبة خفيفة وسريعة بين الوجبات، وبسبب ذلك نقوم بشرائه من المحلات وفي الحقيقة يكون غالي التكلفة وغير مضمون، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت البرتقال في البيت بمكونات بسيطة والنتيجة طعم أحلى من الجاهز فتابعونا. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المكونات: 3 أكواب دقيق.

بيضة.

فانيليا.

نصف كوب سمنة.

كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

لون طعام برتقالي. طريقة التحضير: نحضر بولة كبيرة ونضع بها السكر مع السمنة ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي حتى يصبح اللون فاتح والقوام كريمي. ثم نضيف البيض مع الفانيليا وبشر البرتقال مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات في وعاء نخلط الدقيق مع رشة الملح. والبيكنج بودر ثم نضيف خليط الدقيق على المزيج الأخر مع الاستمرار في الخلط ويضاف أيضا لون الطعام البرتقالي. عندما يصبح القوام متماسك نتركها جانبا حتى ترتاح قليلا ثم نضعها في كيس حلواني ونشكل البسكويت في صينية الخبز. ندخل البسكويت الفرن ونتركها حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم يقدم مع كوب من الشاي أو البيبسي وبالهنا والشفا. طريقة عمل بسكويت البرتقال بالزيت طريقة عمل بسكويت البرتقال بالزيت المكونات: 2 كوب ونصف من الدقيق.

2 بيضة.

كوب سكر مطحون.

نصف كوب زيت.

نصف كوب عصير برتقال.

ربع كوب من بشر البرتقال. طريقة التحضير: في الخلاط الكهربائي نضع السكر مع البيض ثم عصير البرتقال والزيت ونخفق المكونات للحصول على لون فاتح. في وعاء نضع الدقيق مع بشر البرتقال ثم نصب السوائل ونعجن باليد لمدة 10 دقائق للحصول على عجينة متماسكة وناعمة. نفرد العجينة على سط صلب ثم تقطع باستخدام قطاعة البسكويت أو تشكل باستخدام الماكينة الخاصة له. ثم ترص في صينية مغلفة بورق زبدة وندخل البسكويت الفرن حتى ينضج وعندما يخرج نتركه حتى يهدأ قليلا. ثم يحفظ في عبوة محكمة الغلق ويقدم وهو بارد مع أي مشروب مفضل وبالهنا والشفا. سر نجاح بسكويت البرتقال إذا أردت الحصول على بسكويت هش من الداخل ومقرمش من الخارج نقوم باستخدام زبدة.

أما إذا كنت ترغبين بالحصول على بسكويت مقرمش نستخدم الزيت بدلا من السمنة أو الزبدة. سر نجاح بسكويت البرتقال الوسوم

البسكويت من الحلويات الشهيرة في الأعياد وهو يتميز بطعمه الرائع خاصة إذا تم تناوله مع كوب من الشاي ويعتبر وجبة خفيفة وسريعة بين الوجبات، وبسبب ذلك نقوم بشرائه من المحلات وفي الحقيقة يكون غالي التكلفة وغير مضمون، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت البرتقال في البيت بمكونات بسيطة والنتيجة طعم أحلى من الجاهز فتابعونا. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المكونات: 3 أكواب دقيق.

بيضة.

فانيليا.

نصف كوب سمنة.

كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

لون طعام برتقالي. طريقة التحضير: نحضر بولة كبيرة ونضع بها السكر مع السمنة ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي حتى يصبح اللون فاتح والقوام كريمي. ثم نضيف البيض مع الفانيليا وبشر البرتقال مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات في وعاء نخلط الدقيق مع رشة الملح. والبيكنج بودر ثم نضيف خليط الدقيق على المزيج الأخر مع الاستمرار في الخلط ويضاف أيضا لون الطعام البرتقالي. عندما يصبح القوام متماسك نتركها جانبا حتى ترتاح قليلا ثم نضعها في كيس حلواني ونشكل البسكويت في صينية الخبز. ندخل البسكويت الفرن ونتركها حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم يقدم مع كوب من الشاي أو البيبسي وبالهنا والشفا. طريقة عمل بسكويت البرتقال بالزيت طريقة عمل بسكويت البرتقال بالزيت المكونات: 2 كوب ونصف من الدقيق.

2 بيضة.

كوب سكر مطحون.

نصف كوب زيت.

نصف كوب عصير برتقال.

ربع كوب من بشر البرتقال. طريقة التحضير: في الخلاط الكهربائي نضع السكر مع البيض ثم عصير البرتقال والزيت ونخفق المكونات للحصول على لون فاتح. في وعاء نضع الدقيق مع بشر البرتقال ثم نصب السوائل ونعجن باليد لمدة 10 دقائق للحصول على عجينة متماسكة وناعمة. نفرد العجينة على سط صلب ثم تقطع باستخدام قطاعة البسكويت أو تشكل باستخدام الماكينة الخاصة له. ثم ترص في صينية مغلفة بورق زبدة وندخل البسكويت الفرن حتى ينضج وعندما يخرج نتركه حتى يهدأ قليلا. ثم يحفظ في عبوة محكمة الغلق ويقدم وهو بارد مع أي مشروب مفضل وبالهنا والشفا. سر نجاح بسكويت البرتقال إذا أردت الحصول على بسكويت هش من الداخل ومقرمش من الخارج نقوم باستخدام زبدة.

أما إذا كنت ترغبين بالحصول على بسكويت مقرمش نستخدم الزيت بدلا من السمنة أو الزبدة. سر نجاح بسكويت البرتقال

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