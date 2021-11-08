حضري المهلبية بهذه الطرق واحصلي على قوام كريمي وطعم وهم احلى من النوتيلا وانسي تماماً الطرق التقليدية

المهلبية تعد من الحلويات الشرقية الشهيرة جداً في الوطن العربي، فهي تعد من أسرع الحلويات التي يمكن أن نقوم بتحضيرها، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وسهلة جدًا، وتعد المهلبية من الحلويات التي تعطي للجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها، كما أن الكثير من الأمهات يفضلون تحضيرها لأولادهم كل يوم في الصباح و المساء لأنها تحتوي على الحليب وهناك العديد من الأطفال الذين لا يحبون شربة، ولكن أصبحت الطرق المعتادة للمهلبية من الأشياء التي لا يفضلها الجميع لذلك سنقدم لكم بعض الإضافات للمهلبية ستجعل طعمها خيالي كريمي ويذوب في الفم.

تعد المهلبية من أكثر الحلويات الخفيفة على المعدة والتي تساعد على الهضم، وسنقدم لكم بعض الإضافات للمهلبية ستجعل طعمها وهم وقوامها كريمي، والمكونات هي:

كوبين من الحليب.

4 معالق من الدقيق.

ملعقتين من النشا.

3 معالق من السكر.

ملعقتين من الكريم شانتيه.

مكعب صغير من الزبدة.

مكونات الإضافات:

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين ماء ورد.

ملعقة حبهان مطحون.

كوب من الشوكولاتة السائحة، ويمكن استبداله بملعقتين من الكاكاو.

مكونات التزين:

زبدة اللوتس.

صوص الفراولة.

الكراميل.

صوص شوكولاته.

سنقدم لكم طريقة تحضير المهلبية بطريقة المحلات لكي تحصلين على قوام كريمي وطعم لذيذ، وطريقة التحضير هي:

أولاً نقوم بتحضير وعاء كبير ونضيف بداخلة الحليب والدقيق والنشا ونقلبهم بمضرب يدوي جيداً حتى يذوب الدقيق والنشا داخل الحليب.

نرفع الوعاء على نار متوسطة ونستمر في التقليب لكي لا يحترق الحليب.

على الفور ستلاحظين أن المهلبية بدأت تعطي قوام.

نضيف الآن مكعب الزبدة ونستمر في التقليب حتى تسيح داخل المهلبية.

نرفع المهلبية من على النار ونبدأ بإضافة الإضافات مثل الفانيليا أو ماء الورد أو الحبهان المطحون، كوب من الشوكولاته السائحة كما تفضلين.

ثم نضيف عليهم ملعقتين الكريم شانتيه بالمضرب الكهربائي نقوم بخلط جميع المكونات لكي تحصلين على قوام كريمي.

نقوم الآن بصبها في أكواب التقديم.

تترك حتي تبرد تماماً ثم نبدأ في تزينها بصوص الشوكولاتة أو الفراولة، زبدة اللوتس.

من أكثر الصوصات اللذيذة والمفضلة لدى الجميع هي صوص الفراولة، مكونات هي:

كوب من الفراولة.

5 معالق من السكر.

معلقة كبيرة من الماء.

عصره ليمون

طريقة تحضير صوص الفراولة:

نضع الفراولة بعد تقطيعها إلى 4 أرباع في وعاء ثم نضيف السكر ومعلقة الماء وعصر الليمون.

نضعها على نار متوسطة تتركها حتى تبدأ الفراولة تتخلص من الماء التي بداخلها.

عندما تبدأ الفراولة بأن تطري نقوم بضربها باشوكة أو في الخلاط.

نصفي الصوص بالمصفاة وندخله الثلاجة حتى يبرد قليلاً.

نضيفه على المهلبية نزينها به ويعطيها طعم رائع.

وبهذه الإضافات الجديدة سنضمن لكي طعم جديد ورائع للمهلبية.