“لكافة المعجنات” العجينة اليابانية الهشه القطنية لجميع المخبوزات بأقل المكونات

“لكافة المعجنات” العجينة اليابانية الهشه القطنية لجميع المخبوزات تعتبر العجينة اليابانية من أفضل المعجنات التي يمكنك استخدامها في صنع البيتزا والخبز وغيرها، العجينة تتكون من باقة بسيطة من المواد ويمكنك صنعها بسرعة كبيرة وبدون الحاجة للانتظار بشكل طويل، كما أنه يمكنك عمل مجموعة متنوعة من المعجنات بحشوات مختلفة من خلال التنويع، العجينة تعتبر سهلة بشكل كبير كما يمكنك وضع الحشو التي تحتاجيه وتحبيه، ولذلك وفرنا لكم بالمقادير والخطوات العجينة اليابانية.

مقادير العجينة اليابانية

500 جرام دقيق.

كوب كبير ونصف من الحليب الدافئ.

بيضة.

ربع كوب من الماء صغير الحجم.

ملعقتين صغيرة الحجم من السكر البودرة.

كوب الا ربع كبير من الحليب.

نصف ملعقة من الملح صغيرة.

بيضة للوجه.

رشة سكر بسيطة.

لبن.

نصف كوب كبير موتزاريلا للحشو.

زيتون حلقات.

بسطرمة.

ربع كوب صغير جبنة شيدر.

نقوم بخلط المكونات الجافة من خلال تجميع الدقيق مع الحليب البودر ثم الملح والسكر ومن ثم نضيف باقي المكونات السائلة.

نضيف ملعقتين من الزبادي زمن ثم الحليب ونقوم بالعجن البسيط، ونضيف الزبد ثم البيض ونعجن مرة أخرى.

نخلط المكونات بصورة جيدة.

نغطي العجين الاسترتش لمدة كافية.

سوف يتزايد الحجم.

بعد نصف ساعة نزيل الغطاء من أعلى العجين.

نفرد العجين ونضيف الحشو بكل هدوء، ثم نقوم بفرد العجين الباقي.

ونضع العجين في صينية ومن ثم نضع في الفرن.

نترك الصينية بالفرن 20 دقيقة ليزيد حجمها.

تشغيل الفرن على درجة 180 مئوية.

يتم تقديمها دافئة مع الشاي.

نقوم بتقطيع صدر دجاج مكعبات ومن ثم نقوم بوضعها مع السبانخ المقطعة على النار مع الملح والفلفل الأسود ونترك الخليط على النار لمدة 10 دقائق مع إضافة ملعقة صلصة.

بصلة كبيرة مفروم ناعم وضعها مع نصف كيلو لحم مفروم مع ملعقة زبد على النار نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلب، نترك الخليط حتى ينضج اللحم المفروم.

يمكنك تجهيز الحشوات و وضعها في العجينة اليابانية الهشة بكل سهولة، كما يمكنك عمل حشو البيتزا على العجين اليابانية ليصبح لديكم أفضل بيتزا على الإطلاق بمذاق جميل بتكاليف بسيطة للغاية.