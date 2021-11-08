يذوب في الفم| المعمول السعودي الفاخر هش ولذيذ بطعم الجاهز تماما بأقل المكونات

تعتبر طريقة عمل المعمول السعودي من الطرق المهمة التي يهتم بها معظم الناس، حيث أن الجميع يعشق تناولها ويقدم في الكثير من المناسبات المختلفة وهو يعبر من الحلويات الاساسية في دول الخليج الذي يتميز بشكل جميل ومذاق طبب، يمكنك صنعه في المنزل دون الحاجة للشراء بكل سهولة، حيث أننا وفرنا من خلال هذا المقال طريقة عمل المعمول بكل سهولة وبسرعة كبيرة و طريقة التسوية بالتفصيل، يمكنك تجربة هذه الطريقة فهي من الطرق الناجحة.

مكونات

تعتبر مكونات المعمول السعودي سهلة للغاية ويمكن توفيرها في أسرع وقت ممكن، وعن أهم مكونات المعمول السعودي:

2 كوب كبير دقيق.

ملعقة صغيرة ملح ناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب كبير سكر.

نصف كوب كبير من الزبد.

ربع كوب كبير من السمن.

بيضة كبيرة.

يمكنك تجهيز جميع المكونات ومن ثم القيام بعمل جميع المكونات مع بعضها البعض و واتباع الخطوات بكل سهولة، وعن طريقة تجهيز المعمول:

نحضر وعاء عميق، نضيف الزبدة ونخفق بكل سهولة حتى تصبح كريمة، ومن ثم نضيف سمن وسكر ونقلب من جديد حتى

تختلط جميع المكونات مع بعضها.

نضاف بيض وفانيليا ونقلب.

نضيف دقيق ثم ملح ومن ثم بكينج بودر، ونقلب بالعجن حتى نحصل على عجين متماسك.

نقطع العجين لكور صغيرة الحجم ومن ثم نرصها في الصينية ومن ثم نشكلها حسب المطلوب.

ونشغل الفرن على 180 درجة مئوية، ومن ثم نترك الصينية بالنار لمدة ربع ساعة.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد ونرش السكر الناعم ونضعها في أطباق.

يتم تقديمها بسهولة مع الشاي أو القهوة .

يمكننا الاحتفاظ المعمول السعودي في علبة محكمة الغلق، حيث أن الاحتفاظ بالمعمول في علبة جافة ومغلقة تساعد في الحفاظ عليه لأطول وقت ممكن، كما يمكنك أن تخرجيه في أي وقت تتناولين منه ثم غلقه مع الحرص على الغلق الجيد لمنع دخول الهواء وتلف ، بالحفظ من الأمور الهامة التي تساعد في الحفاظ لفترات طويلة قد تصل لشهرين واكثر فعليك حفظ المعمول بصورة جيدة وعدم التسرع في وضعه في أي مكان بدون غطاء حتى لا يتعرض للعفن في حال تخزينه لفترة طويلة.