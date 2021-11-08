أسهل طريقة لعمل السمك السنجاري بالخلطة المشوي في الفرن احلي من المحلات

السمك السنجاري من الأنواع الجديدة في عالم الأسماك فهذه الطريقة من أكثر الطرق التي تتمتع بطعمها المميز والرائع، كما أن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يحبون تناول الاسماك ولكن بهذه الطريقة تضمنين أن جميع أفراد أسرتك سوف يتناولونها، الأسماك من أكثر الوجبات المفيدة التي تساعد على تقوية العظام والأسنان لهذا يبحث الأمهات وجميع السيدات عن طرق جديدة لعمل السمك وأفضل طريقة هي السمك السنجاري وسنضع لكي طريقة سهلة وبسيطة تستطيعين تحضير السمك بها وتحصلين على نتيجة أفضل من المحلات. مقادير السمك السنجاري كيلو سمك البوري الكبير، ويمكن استبداله بـ كيلو من السمك البلطى كبير الحجم أيضًا.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

2 حبة من الجزر المبشور.

3 ثمرة من الطماطم كبيرة مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

2 حبة من الفلفل الألوان مقطعة شرائح رفيعة.

حبة من الفلفل أحمر حار، ويمكن الاستغناء عنه حسب الرغبة.

4 معالق من الكزبرة الخضراء.

5 معالق كبيرة عصير ليمون.

معلقة كبيرة كمون.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

ربع كوب الزيت النباتي أو زيت الزيتون حسب المتوفر. طريقة تحضير السمك السنجاري سنقدم لكي طريقة المطاعم الاصلية في تحضير السمك السنجاري وهي: أولاً نقوم بتنظيف السمك جيدًا ويفضل أن يتم تركة في ماء وليمون وخل لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بفتح السمك من الخلف بداية من الرأس حتى الذيل.

يفضل غسلها مرة ثانية في هذه الخطوة.

ثم نقوم بفرده السمك في صينية ويترك جانبًا.

ثم نقوم بفرده السمك في صينية ويترك جانبًا. نبدأ الآن في تحضير التتبيلة في طبق نخلط الملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكمون و4 معالق من الزيت ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بتوزيع التتبيلة على السمك من جميع الجوانب.

نضع طاسة كبيرة على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن ثم نضيف القليل من الزيت.

نضيف البصل المفروم ونقوم بتشويه قليلاً حتى نحصل على لون ذهبي.

نبدأ الآن بإضافة الثوم المفروم ثم الجزر و الفلفل الألوان ويشوح قليلاً.

نضع مكعبات الطماطم ونقلبهم ثم نتركهم لمدة 3 دقائق.

نضيف القليل من الملح والفلفل الأسود والكمون ويقلب جيدًا

نطفئ النار ثم نضع عصير الليمون والكزبرة الخضراء ويقلب.

نحضر ورق الألمنيوم و ورق زبدة و نقطعهم على حجم السمكة ونغلفه السمك بورق الزبدة ثم الالومنيوم كل سمكة على حدي.

نضع خليط الخضروات على السمك ونوزعه عليه.

نضع السمك في صينية ثم نضعها في الفرن لمدة 25 دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن بعد التسوية ونضيف بعد من الكزبرة الخضراء على الوجه.

تقدم الطعام بجانب الأرز الصيادية. الوسوم

السمك السنجاري من الأنواع الجديدة في عالم الأسماك فهذه الطريقة من أكثر الطرق التي تتمتع بطعمها المميز والرائع، كما أن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يحبون تناول الاسماك ولكن بهذه الطريقة تضمنين أن جميع أفراد أسرتك سوف يتناولونها، الأسماك من أكثر الوجبات المفيدة التي تساعد على تقوية العظام والأسنان لهذا يبحث الأمهات وجميع السيدات عن طرق جديدة لعمل السمك وأفضل طريقة هي السمك السنجاري وسنضع لكي طريقة سهلة وبسيطة تستطيعين تحضير السمك بها وتحصلين على نتيجة أفضل من المحلات. مقادير السمك السنجاري كيلو سمك البوري الكبير، ويمكن استبداله بـ كيلو من السمك البلطى كبير الحجم أيضًا.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

2 حبة من الجزر المبشور.

3 ثمرة من الطماطم كبيرة مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

2 حبة من الفلفل الألوان مقطعة شرائح رفيعة.

حبة من الفلفل أحمر حار، ويمكن الاستغناء عنه حسب الرغبة.

4 معالق من الكزبرة الخضراء.

5 معالق كبيرة عصير ليمون.

معلقة كبيرة كمون.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

ربع كوب الزيت النباتي أو زيت الزيتون حسب المتوفر. طريقة تحضير السمك السنجاري سنقدم لكي طريقة المطاعم الاصلية في تحضير السمك السنجاري وهي: أولاً نقوم بتنظيف السمك جيدًا ويفضل أن يتم تركة في ماء وليمون وخل لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بفتح السمك من الخلف بداية من الرأس حتى الذيل.

يفضل غسلها مرة ثانية في هذه الخطوة.

ثم نقوم بفرده السمك في صينية ويترك جانبًا.

ثم نقوم بفرده السمك في صينية ويترك جانبًا. نبدأ الآن في تحضير التتبيلة في طبق نخلط الملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكمون و4 معالق من الزيت ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بتوزيع التتبيلة على السمك من جميع الجوانب.

نضع طاسة كبيرة على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن ثم نضيف القليل من الزيت.

نضيف البصل المفروم ونقوم بتشويه قليلاً حتى نحصل على لون ذهبي.

نبدأ الآن بإضافة الثوم المفروم ثم الجزر و الفلفل الألوان ويشوح قليلاً.

نضع مكعبات الطماطم ونقلبهم ثم نتركهم لمدة 3 دقائق.

نضيف القليل من الملح والفلفل الأسود والكمون ويقلب جيدًا

نطفئ النار ثم نضع عصير الليمون والكزبرة الخضراء ويقلب.

نحضر ورق الألمنيوم و ورق زبدة و نقطعهم على حجم السمكة ونغلفه السمك بورق الزبدة ثم الالومنيوم كل سمكة على حدي.

نضع خليط الخضروات على السمك ونوزعه عليه.

نضع السمك في صينية ثم نضعها في الفرن لمدة 25 دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن بعد التسوية ونضيف بعد من الكزبرة الخضراء على الوجه.

تقدم الطعام بجانب الأرز الصيادية.

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