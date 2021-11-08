طريقة تحضير كريم النشا والصبار لتبييض البشرة على الفور ومنع ظهور التجاعيد، إليكي سيدتي كيفية صنع كريم منزلي لتفتيح وشد الوجه مناسب لجميع أنواع البشرة وهو كريم النشا والصبار، حيث يخترق خلايا البشرة ويبيضها بعمق كما يرطبها ويحارب ظهور التجاعيد الجلدية. لتحضير هذا الكريم سنحتاج إلى الصبار فهو يشد البشرة ويحارب علامات الشيخوخة، ويقضي على الخطوط الدقيقة وأيضاً يفتح لون البشرة ويقضي على التصبغات، كما نحتاج إلى بذور الكتان فهي غنية بمضادات الأكسدة والاوميجا 3 مما يعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي بالبشرة، إضافة إلى النشا الغني بالعناصر المبيضة للبشرة.

كريم النشا والصبار لتبييض وشد البشرة

المقادير المطلوبة لتحضير هذا الكريم بسهولة في منزلك هي كالآتي:

قطعة من ورقة الصبار (الألوفيرا). ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ملعقة كبيرة من بذور الكتان. كوب ماء.

نأخذ قطعة الصبار ونضعها في وعاء به ماء من الجهة المقطوعة لمدة 15 دقيقة، لإزالة مادة صفراء تسبب تهيج البشرة وبعد مرور الوقت نزيل قطعة الصبار من الماء، بعد ذلك نزيل الأشواك من ورقة الصبار من الجهتين ثم نقطع الصبار إلى شرائح صغيرة، ثم نضع شرائح الصبار في الخلاط الكهربائي ويتم الخلط بشكل جيد، وبعد ذلك نصفي الصبار بواسطة قطعة قماش لاستخراج هلام الصبار ونضعه في وعاء، بعد ذلك نضع هذا الهلام في قدر مناسب مع إضافة النشا ونخلط جيداً حتى يندمج النشا مع هلام الصبار، ثم نرفع القدر على نار هادئة مع تقليب الخليط بإستمرار إلى أن نحصل على خليط كريمي.

تفتيح البشرة وشد التجاعيد

بعدها نطفئ الموقد ونفرغ خليط الصبار والنشا في وعاء ونتركه جانباً، ومن ناحية أخرى نحضر إناء مناسب ونضيف إليه بذور الكتان مع الماء ونضعها تغلي لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نصفي بذور الكتان في شاش أو قطعة قماش لاستخراج هلام بذور الكتان، بعد ذلك نضيف هلام بذور الكتان إلى كريم الصبار ونخلط جيداً حتى يندمج الخليطين مع بعض، ثم نحتفظ بالخليط في وعاء زجاجي ونضعه في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة 7 أيام.

طبقي هذا الخليط على وجهك وعنقك ويمكنك أيضاً تطبيق طبقة خفيفة منه على التجاعيد حول العين، ثم دلكي بشرتك جيداً حتى تمتص الكريم واتركيه لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، ولأفضل النتائج كرري إستخدام هذا الكريم مرتين في الأسبوع وستختفي التجاعيد نهائياً من الأسبوع الأول من إستخدامه، كما سيحصل وجهك على درجتين تفتيح على الأقل من أول أسبوع.