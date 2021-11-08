طريقة عمل شوربة الفول النابت بالشطة والطماطم بطعم حكاية أحلى من المطاعم

شوربة الفول النابت ، من أجمل الأطعمة التي تعطي الدافئ في فصل الشتاء وخاصة في فترة المساء، وهو من أشهر الأكلات المصرية التي يقبل على تناولها عدد كبير من الناس، ويمكن عمله بالطماطم والشطة، والأرز، والقشطة، وأنواع كثيرة مختلفة، وهو من الأطعمة الصحية اللذيذة التي تعطي الجسم الشعور بالراحة وتقلل من التوتر، وتقوي جهاز المناعة، وتحمي الجسم من الكثير من الأمراض، وهو من الأطباق البديلة للحوم حيث يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تعادل قيمة اللحوم، كما يحتوي على الألياف الطبيعية التي تحمي الجهاز الهضمي من الأمراض، وهو من أشهر الأطباق في مصر ويقدم بأكثر من طريقة، بالأضافة بأنه غني بالأحماض الأمنية والفتيامينات والمعادن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل شوربة الفول النابت الشهي بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات شوربة الفول النابت

تتكون هذه الوجبة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيلو من الفول النابت.

2 لتر من الماء.

بصلة كبيرة مقطعة.

حبة صغيرة من الجزر المبشور.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير شوربة الفول النابت بالشطة والطماطم بطعم حكاية أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها الماء والفول ونتركه لمدة ربع ساعة حتى ينضج. ثم نضيف البصل المقطع، والجزر، ونصف كمية الثوم، والملح ونقلبهم مع بعض. نغطي الحلة ونتركها على نار هادئة حتى ينضج تماماً. بعد ذلك نحضر طاسة ونقوم بوضع كمية مناسبة من الزيت ونقوم بتشويح الثوم حتى يصبح ذهبي اللون. نضيف عصير الطماطم على الثوم ، وباقي البهارات والتوابل، والشطة ونتركه حتى يتسبك جيداً. نصب خليط الثوم على الفول ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نغطي الحلة ونتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق. نحضر بولة التقديم ونصب الخليط داخلها ونضيف إليه عصير الليمون ونقدمه ساخن بالهناء والشفاء.

طريقة عمل شوربة الفول الأخضر

سوف نتعرف على طريقة عمل الشربة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر حلة ونضعها على النار، ونضع ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، وملعقة كبيرة من الزيت ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف كيلو من الفول الأخضر المفصص للخليط ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بإضافة 2 كوب من الماء، والملح، والبهارات ونقلبهم مع بعض.

نترك الخليط على نار هادئة حتى ينضج تماماً، ثم نقوم بتقديمه بالهناء والشفاء.

فوائد الفول النابت للجسم

سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة وهى كما يلي:-