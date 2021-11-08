فوائد كثيرة نغفل عنها لللفت طريقة معامل الطرشي لمخلل اللفت المكونات وطريقة التحضير

من الموضوعات التي يتم البحث عنها بشكل كبير خلال هذه الفترة هي طريقة عمل مخلل اللفت، حيث يعتبر من المخللات الشهية والتي لديها شهرة عالية للغاية ومحببة لدي الجميع، وسوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المخلل اللفت بكل سهولة في المنزل، ويجب أن نشير أن اللفت المخلل من أشهر أنواع الأطباق الموجودة الجانبية المحببة لدي الجميع كما يتواجد العديد من المحلات ذات أنواع كثيرة للغاية من بينها الخيار والفلفل والزيتون والجزر واللفت أيضا، كما يجب الإشارة أن الفكرة الرئيسية التي تدور حول عمله هو الخضروات المختلفة التي تقوم بتخليلها في ماء وملح لذلك سوف نقدم لكم الطريقة الصحيحة خلال السطور القادمة كما يجب عليكم مراعاة الخطوة الصحيحة لعمل لفت المخلل منزلياً. طريقة عمل مخلل اللفت المكونات: كيلو من اللفت متوسط الحجم .

ملعقتين من السكر صغيرتين

حبة من الشمندر متوسط الحجم .

ثلاث أكواب من الماء .

ربع كوب من الملح البحري .

شطة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون. طريقة تحضير الوصفة أولا نقوم بغسل اللفت جيدا بالماء ثم نقوم بتقطيع اللفت إلى شرائح ، ثم يتم وضع الشرائح في عبوات بالترتيب ثم نقوم بوضع شرائح الشمندر الأحمر حتى يمكننا الحصول على مخلل اللون الأحمر .

ثم نقوم بوضع كل من الماء والسكر والملح في إناء ويتم التقليب حتى الذوبان ثم يتم تركه على النار حتى يتم الغليان .

يتم رفع المزيج من على النار ويتم تركه حتى يبرد ثم يتم وضع خليط على اللغات حتى يغمره تماما ويتم رفعه مسافة ثلاثة سم .

ثم يتم تغطية المخلل بورق العنب ثم يتم غلق العبوة بإحكام ويتم تركها لمدة ١٥ يوم تقريبا حتى الحصول على المخلل .

ثم يتم تقديمه بجانب الأكلات المختلفة وبالهنا والشفا. طريقة عمل اللفت المخلل بالخل المكونات: حبات من اللفت المخلل .

حبتين من الشمندر متوسط الحجم .

١٠ اكواب من الماء

١٠ ملاعق من الملح

ربع كوب من الخل الأبيض طريقة التحضير الوصفة أولا يتم وضع الماء مع الملح في إناء ثم يتم التقليب جيدا حتى ذوبان الملح تماما .

يتم إضافة كوبان من الخل ويتم التقليب جيدا .

ثم يتم غسل حبات اللفت جيدا بالماء حتى يمكننا التخلص من الأتربة والشوائب بها ثم يتم تقطيع إلى شرائح .

ثم قومي بوضع شرائح اللفت والشمندر معا في برطمان .

قومي بوضع الماء في إناء على النار ويترك حتى الغليان ثم يتم وضعه في برطمان على اللفت والشمندر ويترك لمدة نصف ساعة تقريبا .

ثم قومي بتصفية الماء من المحلول الملحي في برطمان حتى يغمر اللفت ثم قومي بالغلق بأحكام ويتم ترك البرطمان لمدة عشرة أيام وبالهناء والشفاء. فوائد اللفت لصحة الجسم فوائد اللفت لصحة الجسم أن اللفت يحتوي على قيمة غذائية عالية، لأن له فوائد عديدة رائعة فأولها أنه يحتوي على فيتامينات كثيرة ومعادن يحتاج لها الجسم وكذلك مضادات أكسدة قوية لمناعة الجسم والوقاية من الأمراض، فهو يساعد على إنقاص الوزن للجسم، ويزيد من مناعة الجسم لوجود مضادات الأكسدة وأيضا يساعد في الوقاية من مرض السرطان، ويعطي البشرة نضارة ويجعلها مشرقة لأنه يحتوي على فيتامين ج ، وفيتامين أ فهم يساعدوا على وقاية الجلد والحفاظ عليه. الوسوم

من الموضوعات التي يتم البحث عنها بشكل كبير خلال هذه الفترة هي طريقة عمل مخلل اللفت، حيث يعتبر من المخللات الشهية والتي لديها شهرة عالية للغاية ومحببة لدي الجميع، وسوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المخلل اللفت بكل سهولة في المنزل، ويجب أن نشير أن اللفت المخلل من أشهر أنواع الأطباق الموجودة الجانبية المحببة لدي الجميع كما يتواجد العديد من المحلات ذات أنواع كثيرة للغاية من بينها الخيار والفلفل والزيتون والجزر واللفت أيضا، كما يجب الإشارة أن الفكرة الرئيسية التي تدور حول عمله هو الخضروات المختلفة التي تقوم بتخليلها في ماء وملح لذلك سوف نقدم لكم الطريقة الصحيحة خلال السطور القادمة كما يجب عليكم مراعاة الخطوة الصحيحة لعمل لفت المخلل منزلياً. طريقة عمل مخلل اللفت المكونات: كيلو من اللفت متوسط الحجم .

ملعقتين من السكر صغيرتين

حبة من الشمندر متوسط الحجم .

ثلاث أكواب من الماء .

ربع كوب من الملح البحري .

شطة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون. طريقة تحضير الوصفة أولا نقوم بغسل اللفت جيدا بالماء ثم نقوم بتقطيع اللفت إلى شرائح ، ثم يتم وضع الشرائح في عبوات بالترتيب ثم نقوم بوضع شرائح الشمندر الأحمر حتى يمكننا الحصول على مخلل اللون الأحمر .

ثم نقوم بوضع كل من الماء والسكر والملح في إناء ويتم التقليب حتى الذوبان ثم يتم تركه على النار حتى يتم الغليان .

يتم رفع المزيج من على النار ويتم تركه حتى يبرد ثم يتم وضع خليط على اللغات حتى يغمره تماما ويتم رفعه مسافة ثلاثة سم .

ثم يتم تغطية المخلل بورق العنب ثم يتم غلق العبوة بإحكام ويتم تركها لمدة ١٥ يوم تقريبا حتى الحصول على المخلل .

ثم يتم تقديمه بجانب الأكلات المختلفة وبالهنا والشفا. طريقة عمل اللفت المخلل بالخل المكونات: حبات من اللفت المخلل .

حبتين من الشمندر متوسط الحجم .

١٠ اكواب من الماء

١٠ ملاعق من الملح

ربع كوب من الخل الأبيض طريقة التحضير الوصفة أولا يتم وضع الماء مع الملح في إناء ثم يتم التقليب جيدا حتى ذوبان الملح تماما .

يتم إضافة كوبان من الخل ويتم التقليب جيدا .

ثم يتم غسل حبات اللفت جيدا بالماء حتى يمكننا التخلص من الأتربة والشوائب بها ثم يتم تقطيع إلى شرائح .

ثم قومي بوضع شرائح اللفت والشمندر معا في برطمان .

قومي بوضع الماء في إناء على النار ويترك حتى الغليان ثم يتم وضعه في برطمان على اللفت والشمندر ويترك لمدة نصف ساعة تقريبا .

ثم قومي بتصفية الماء من المحلول الملحي في برطمان حتى يغمر اللفت ثم قومي بالغلق بأحكام ويتم ترك البرطمان لمدة عشرة أيام وبالهناء والشفاء. فوائد اللفت لصحة الجسم فوائد اللفت لصحة الجسم أن اللفت يحتوي على قيمة غذائية عالية، لأن له فوائد عديدة رائعة فأولها أنه يحتوي على فيتامينات كثيرة ومعادن يحتاج لها الجسم وكذلك مضادات أكسدة قوية لمناعة الجسم والوقاية من الأمراض، فهو يساعد على إنقاص الوزن للجسم، ويزيد من مناعة الجسم لوجود مضادات الأكسدة وأيضا يساعد في الوقاية من مرض السرطان، ويعطي البشرة نضارة ويجعلها مشرقة لأنه يحتوي على فيتامين ج ، وفيتامين أ فهم يساعدوا على وقاية الجلد والحفاظ عليه.

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