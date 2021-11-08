طريقة عمل كفتة الدجاج المقرمشة في الفرن بخطوات بسيطة وسهلة وطعم مميز

نجد أن كفتة الدجاج من الوجبات الشهية والمتميزة للكثير من الأشخاص، حيث تعرف كفتة الدجاج بأنها تشبة كفتة اللحم تماما، ويوجد طرق متنوعة لعمل كفتة الدجاج، فيمكن أن تطهي مشوية او محشية، ونلاحظ أن المكونات الخاصة بكفتة الدجاج متوفرة في كل منزل يعني ذلك أنها مكونات بسيطة وغير مكلفة، إذن سوف نتحدث عن طريقة إعداد كفتة الدجاج المقرمشه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كفتة الدجاج بطريقة سهلة

توجد مكونات بسيطة يمكنك استخدامها في اعداد هذة الوجبة المتميزة، كما أنها متوفرة في منزلك بشكل دائم، إذن عليكي سيدتي تجهيز وتحضير جمبع المكونات الخاصة بها بالقرب منك، ثم تبدأي في إعدادها، وسوف نذكر اليكم الطريقة السهلة والمبسطة لعمل كفتة الدجاج في البيت

كيلو واحد من الدجاج.

نصف كأس من البصل.

نصف كأس من البقدونس.

ثلاثة فصوص من الثوم.

أربعة ملاعق من الكزبرة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود.

ملعقة واحدة من الكمون.

ملعقة واحدة من الفلفل الاحمر.

ملعقة واحدة من جوز الطيب.

نجهز الكبة الكهربائية،ونقوم بفرم كلا من البصل، والبقدونس، والدجاج، وذلك علي أن يكون كل مكون علي حدة.

نقوم بإحضار طبق كبير ونضع فية كل المكونات الخاصة بالكفتة، ونخلطهم مع بعض جيداً.

نضيف قطع الدجاج مع الخليط ونخلطهم جيداً حتي نلاحظ أن الخليط أصبح متماسك.

نقوم بتقسيم الخليط الي كرات صغيرة حسب الرغبة، ونضعها داخل الصينية، ثم نتركها داخل الثلاجة لمدة 1/2 ساعة.

نأتي باسياخ خاصة بالشوي، ونضع كرات الكفتة فيها، ثم يتم إدخالها الفرن، ونقلبها من الجهتين حتي تنضج جيداً.

نتركها في الفرن حتي تمام النضج، ثم يتم وضعها في طبق التقديم، مع الخضار والبقدونس.

مكونات عمل كفتة الدجاج في البيتطريقة التحضير

وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كفتة الدجاج، حيث يمكنك إعدادها لأطفالك مع البطاطس المحمرة، والسلطة الخضراء، او مع الأرز والخضار، فذلك تقومي بعملة حسب رغبة اسرتك، كل ما عليكي هو تنفيذ الطريقة السابقة بالضبط حتي تحصلي علي طعم مميز ورائع.