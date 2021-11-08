هتبقي ملكة جمال.. بملعقة فازلين اصنعي اقوي كريم أساس طبيعي في المنزل خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها

بملعقة فازلين اصنعي اقوي كريم أساس طبيعي، كريمات الأساس أو ما تعرف بالفاونديشن تعد من أهم المستحضرات الأساسية، والتي لها ضرورتها مع كل فتاة، ومن الأمور الضرورية أيضًا أن تكون تلك المستحضرات، خالية وبشكل تام من أي مادة كيميائية حيث أن هذا يؤدي وبشكل قاطع لمشكلات عديدة في البشرة، وتلك المشكلات لها تأثير كبير على مستوى النضارة لكل خلايا البشرة، وعبر تلك السطور القليلة القادمة، نوضح أهم المعلومات الأساسية عن تركيبتنا الطبيعية والتي تعمل على التحفيز لخلايا الجلد على التجديد كما تعمل تلك التركيبة كبديل قوي للتخلص من اللون الداكن للبشرة، والتخلص التام من التصبغ، والفطريات حيث أنها علاوة على كونها خلطة مبيضة إلا أنها تعد أقوى الخلطات المعقمة للبشرة، وهذا يسهم في التخلص من الحبوب، وعن المقادير، والطريقة المتبعة لإعداد كريم الأساس نتحدث فيما يلي ذكره.

بملعقة فازلين اصنعي اقوي كريم أساس طبيعي

الفازلين يعد من بين أهم المكونات والقواعد الأساسية والتي من الممكن أن نستعملها وبمنتهى السلاسة في عمل أفضل التركيبات الطبيعية والتي من شأنها أن تكون مع بقية المقادير أفضل الكريمات التي تصلح للاستعمال كقاعدة قبل التطبيق المباشر للميكب، كما يعد من المستحضرات الأساسية والتي تستعمل في التبييض الطبيعي للجلد، وفيما يأتي البيان الكامل عن المقادير

ملعقتان من مكون الفازلين.

ملعقتان من مكون كريم مرطب بتركيبة طبيعية.

بودرة تلك.

ملعقة صغيرة مكون الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة مكون الكاكاو الخام.

القليل من مكون زيت لااللافندر.

القليل من زيت الياسمين.

طريقة تحضير تركيبة كريم الأساس الطبيعية:

بداية لا بد من أن نقوم بالإحضار لوعاء يكون ملائم، وهذا الوعاء يصلح لإذابة الفازلين إما عن طريق الحمام المائي أو تركه ثلاثين ثانية بداخل الميكرو ويف، ومن ثم نحصل على الفازلين ويتم إذابة بشكل تامة، فنقوم بالخلط له مع باقي أنواع المكونات الأخرى، والتي قد تعرفنا عليها، ومع المزج الجيد نجد أن التركيبة قد تحولت من القوام شبه السائل لقوام أشبه بالكريم والذي يعد توزيعه يسير على البشرة، والخليط يعد من أهم الكريمات كقاعدة للميكب، وكذلك خليط معالج للبشرة.