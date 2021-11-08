اصنعي بنفسك خلطة الخميرة والسكر السحرية لتبييض البشرة كالحليب

خلطة الخميرة والسكر ، من أقوى الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وتمنحها النضارة والحيوية والنعومة في أسرع وقت وتجعلها كبياض الثلج، كما تمنح البشرة النعومة والحيوية وتقلل من البثور والحبوب المزعجة التي تشوه مظهر الوجه، وتحتوي على العناصر الغذائية التي تعمل على تغذية البشرة، وتوحد لونها وتمنحها الإشراق والنضارة، كما تعيد للبشرة شبابها وتعطيها المرونة والنعومة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة الخميرة والسكر لتبييض البشرة وإزالة الجلد الميت بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات خلطة الخميرة والسكر مكونات خلطة الخميرة والسكر سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تمنح البشرة النضارة في أسرع وقت وهى كما يلي:- كوب من السكر.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

نصف كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الخميرة والسكر السحرية لتبييض البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيداً. نأخذ دش من الماء الفاتر ونترك الجسم مبلل بالماء، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الجسم، والرقبة والوجه ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف. نقوم بتدليك الجسم والوجه جيداً بواسطة الأيدي حتى نتخلص من الجلد الميت والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس. نستمر بالتدليك لمدة 30 دقيقة حتى نحصل على بشرة بيضاء تماماً، ثم نشطف الجسم بالماء الفاتر جيداً حتى نتخلص من الخليط. نقوم بدهن الوجه والجسم بزيت جوز الهند حتى نمنح الجسم النعومة والترطيب ونحافظ عليه من الجفاف. نكرر وضع الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مبهرة وجميلة. طريقة عمل خلطة العسل والشوفان لتقشير الوجه سوف نتعرف على طريقة تحضير الخلطة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ثم نضع به ثلاث ملاعق من عسل النحل، وربع كوب من الشوفان المطحون، وملعقتين من عصير الليمون ونخلطهم مع بعض جيداً.

نقوم بوضع الخلطة على الوجه بالتساوي، ثم نتركه حتى تجف، ثم ندلك الوجه جيداً لمدة 20 دقيقة حتى نحصل على النتائج المطلوبة.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر وضع الخلطة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أروع النتائج. الوسوم

خلطة الخميرة والسكر ، من أقوى الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وتمنحها النضارة والحيوية والنعومة في أسرع وقت وتجعلها كبياض الثلج، كما تمنح البشرة النعومة والحيوية وتقلل من البثور والحبوب المزعجة التي تشوه مظهر الوجه، وتحتوي على العناصر الغذائية التي تعمل على تغذية البشرة، وتوحد لونها وتمنحها الإشراق والنضارة، كما تعيد للبشرة شبابها وتعطيها المرونة والنعومة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة الخميرة والسكر لتبييض البشرة وإزالة الجلد الميت بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات خلطة الخميرة والسكر مكونات خلطة الخميرة والسكر سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تمنح البشرة النضارة في أسرع وقت وهى كما يلي:- كوب من السكر.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

نصف كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الخميرة والسكر السحرية لتبييض البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيداً. نأخذ دش من الماء الفاتر ونترك الجسم مبلل بالماء، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الجسم، والرقبة والوجه ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف. نقوم بتدليك الجسم والوجه جيداً بواسطة الأيدي حتى نتخلص من الجلد الميت والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس. نستمر بالتدليك لمدة 30 دقيقة حتى نحصل على بشرة بيضاء تماماً، ثم نشطف الجسم بالماء الفاتر جيداً حتى نتخلص من الخليط. نقوم بدهن الوجه والجسم بزيت جوز الهند حتى نمنح الجسم النعومة والترطيب ونحافظ عليه من الجفاف. نكرر وضع الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مبهرة وجميلة. طريقة عمل خلطة العسل والشوفان لتقشير الوجه سوف نتعرف على طريقة تحضير الخلطة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ثم نضع به ثلاث ملاعق من عسل النحل، وربع كوب من الشوفان المطحون، وملعقتين من عصير الليمون ونخلطهم مع بعض جيداً.

نقوم بوضع الخلطة على الوجه بالتساوي، ثم نتركه حتى تجف، ثم ندلك الوجه جيداً لمدة 20 دقيقة حتى نحصل على النتائج المطلوبة.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر وضع الخلطة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أروع النتائج.

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