ماسك الزيتون الرهيب لتبييض البشرة: من اول استخدام لن تتخيلي نتائجه2021

يعد ماسك الزيتون الرهيب لتبييض البشرة , من افضل أنواع الماسكات التي تساعد في الحصول علي بشرة مشرقة وناصعة البياض من أول استخدام للماسك, حيث يكثر استخدام الخليط في معظم الدول, ويعد معجزة من عند الله في التبييض الفوري والنتائج الرائعة من التفتيح, حيث تبحث كل فتاه علي بشرة مشرقة وناعمة وناصعة البياض دون تكلفة ولا تعب ودون أي من المواد الضارة بالبشرة التي تسبب بعض المشاكل واليكم الحل الآن نقدم لككم من خلال موقع ثقفني ومقالنا ها عن طريقة عمل ماسك الزيتون الرهيب لتبييض البشرة من أول استخدام ونتائج مبهرة2021.

مكونات عمل ماسك الزيتون الرهيب لتبييض البشرة من أول استخدام فوري

سوف نتعرف علي المكونات المطلوبة لعمل ماسك الزيتون الرهيب في المنزل من مكونات طبيعية جدا ونتائج فعالة لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-

كوب من الزيتون الأخضر.

ثلاث معالق من النشا.

معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقتين من ماء الورد.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم أبسط طريقة لتحضير الماسك في المنزل بخطوات سهلة للغاية دون تعب ولا تكلفة سوف يجعل بشرتك ناصعة البياض وهي كالاتي

نقوم بإحضار الخلاط ثم نضع بداخلة الزيتون والنشا والزبادي وماء الورد ونضربهم جيدا. نحضر وعاء عميق ونضع بداخله الخليط السابق ثم نضيف علية زيت الزيتون ونقلب المكونات جيدا. نستمر لبعض الوقت في التقليب ثم نضع عصير الليمون بتدريج مع التقليب الجيد حتي يتجانس المكونات.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الماسك الرهيب علي بشرة حتي نحصل علي بشرة جميلة وخالية من العيب وهي كالتالي:-