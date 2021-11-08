ايه درجة الحرارة المناسبة لمكواة الشعر حسب نوع شعرك

اضرار مكواة الشعر بتحصل بسبب الطريقة غير الصحيحة لاستعمالها ، واختيار درجة الحرارة غير المناسبة لنوع شعرك ، ده بيعرض الشعر للتلف والتقصف ، وعشان تتجنبي الاضرار دي النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على درجة الحرارة المناسبة لمكواة الشعر حسب نوع الشعر ، ونصايح لاستخدامها من غير ما تضر شعرك.
درجة الحرارة المناسبة لمكواة الشعر:
اختيار درجة الحرارة بيعتمد على نوع الشعر, كثافتة, واذا كان مصبوغ ولا لا.
– درجة الحرارة المناسبة للشعر الخفيف المجهد او المصبوغ هي ما بين 160 – 180 درجة مئوية.
– درجة الحرارة المناسبة للشعر الكثيف والقوي هي ما بين 180 – 200 درجة مئوية.
والافضل ترفعي درجة حرارة المكواة بالتدريج لحد ما توصلي للدرجة المناسبة لشعرك ، والمفروض ان الحرارة في العموم ماتزيدش عن 230 درجة مئوية عشان نتفادى ضرر الشعر.
نصايح عند استخدام المكواة:
1- اول حاجة هو اختيار مكواة جودتها كويسة ، اختاري المكواة المصنوعة من السيراميك او التيتانيوم لانها تعتبر من افضل المواد لفرد الشعر لانها بتوزع الحرارة بشكل متساوي ، ولازم تاخدي بالك ان المكواة كلها تكون مصنوعة من المواد دي مش مجرد طبقة خارجية بس.
2- مقاس مكواة الشعر ، لما تيجي تختاري مقاس المكواة حطي في اعتبارك طول وكثافة شعرك ، لو شعرك قصير وخفيف اختاري المكواة الرفيعة ، اما لو الشعر كثيف وطويل اختاري مكواة الشعر العريضة.
3- قبل استخدام المكواة ، الشعر لازم يكون نضيف ، اغسليه كويس بالشامبو ، لان الشعر لازم يكون خالي من الغبار والدهون او الزيوت.
4- استخدمي مستحضر حماية الشعر من الحرارة على شعرك وهو رطب ، عشان تديه لمعان ، وتحمي شعرك من حرارة المكوى.
5- جففي شعرك كويس قبل استخدام المكواة ، ياما تسيبيه ينشف بشكل طبيعي ، او تنشفيه باستخدام السيشوار على الهوا البارد ، لان استخدام المكواة على شعر مبلول هيسبب حرقه وتلفه.
6- قبل استخدام المكواة سرحي الشعر وفكي اي عقد فيه عشان المكواة تمشي فيه بسلاسة وسهولة.
7- قسمي شعرك خصلات صغيرة عشان تسهلي فرد الشعر ، وابدأي كوي الشعر من تحت من اول الشعر القريب من الرقبة الاول ، واطلعي بالتدريج للخصلات اللي فوق ، الطريقة دي هتديكي افضل النتايج في وقت اقل ، ومرري المكواة على خصلة الشعر بطريقة سلسلة مرة واحدة ماتقفيش في نص الخصلة.
8- ماتستخدميش مثبت شعر قبل استخدام المكواة ، ولو عملتي كده هتلاحظي خروج صوت ودخان اثناء كوي الشعر ، وده هيسبب تلف وتقصف الشعر.
9- بعد كل مرة من استخدام المكواة ضروري تنضفيها كويس ، سيبيها تبرد تماما وبعدين امسحيها بقطعة قماش بالمنظف الخاص بيها ، او بقطعة قماش مع ماية دافية ، عشان مايتراكمش عليها اي منتجات.
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