طريقة عمل مخلل الفلفل الحار والهلابينو الحار لعشاق الشطه في البيت زي أفخم المحلات

طريقة عمل مخلل الفلفل، يعتبر الفلفل من الخضراوات الأساسية التي تحتوي على فيتامين سي، وهو من الفيتامينات الهامة التي تقي من أمراض البرد والإنفلونزا، ويوجد ألوان وأنواع منه، حيث يوجد اللون الأخضر الداكن والفاتح، واللون الأصفر، واللون الأحمر، واللون البرتقالي، ويوجد الحار منه والبارد، وتوجد في مكوناته الأساسية مادة الكابسيسين، والتي تمنع الشعور بالحرارة، وهي المسؤولة عن الطعم الحار له، حيث أنها مادة مثيرة عند الاحتكاك بالأنسجة.

طريقة عمل مخلل الفلفل

ثمرة الفلفل تعتبر من العائلة الباذنجانية. ولذلك فهو مرتبط بأصناف الباذنجان المشهورة. حيث يستخدم الفلفل بأكثر من طريقة في المأكولات. حيث يمكن استخدامه كنوع من أنواع التوابل أيضاً. لإضافة الطعم الحار للأطباق. والذي بدوره يفتح من الشهية ويساعد في عملية الحرق والهضم. وتشتهر به بلاد المكسيك والهند وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

مخلل الفلفل الحار

أولاً المقادير:

الفلفل الحار: 1000 جرام (كيلو) (الأخضر والأحمر).

زيت عباد الشمس: 500 ملي.

ملح: 3 ملاعق كبيرة.

ملح ليمون (سيترك أسيد): 18 جرام.

الخل الأبيض: 60 ملي.

الكركم: ملعقة صغيرة.

الكزبرة: 35 جرام.

الثوم: 2 فص (مهروسة).

ورق غار: 1 ورقه.

ثانياً طريقة التحضير:

ينظف الفلفل الحار بنوعيه. ويقطع إلى شرائح.

يسخن الزيت. ويقلى الفلفل فيه. وتضاف المكونات الأخرى مع التحريك. ثم يترك هذا الخليط جانباً حتى يبرد تماماً.

يحفظ في برطمان يحكم إغلاقه. ثم يوضع في الثلاجة. ويمكن البدء في استهلاكه بعد يوم أو يومين. على أن يغطى الفلفل كلياً بزيت عباد الشمس.

مخلل الهلابينو الحار

أولاً المقادير:

الماء: 4 أكواب (كبير الحجم).

الخل الأبيض: ثلاث أرباع الكوب (كبير الحجم).

سكر: 3 ملاعق كبيرة (أبيض).

ملح: ملعقة كبيرة.

الثوم: فص (كبير الحجم، مهروس).

أوريغانو: نصف ملعقة صغيرة.

فلفل هالابينو: 10 حبات (حار، مقطع حلقات).

ثانياً طريقة التحضير: