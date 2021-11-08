طريقة تحضير الكريب الأصلي في المنزل مثل المطاعم

أصبحت وجبات الكريب بأنواعه المتعددة والحشوة المختلفة أقرب إلي وجبات رئيسية بالنسبة لمختلف الأشخاص وفي الأوقات الضيقة والحيرة في اختيار الطعام، فلا يختلف عليه الأصدقاء أو العائلات وغيرهم لذلك يعتبر الإقبال عليه مستمر ودائم خاصةً مع تسهيل الوجبات السريعة وتوافرها في مختلف الأماكن، ويكتسب الكريب المالح شهرة كبيرة في البلاد العربية أما بالنسبة للكريب الحلو الذي يختلف في الحشوة ينتشر في البلاد الأوروبية، وعلى الرغم من أن الكريب من الوجبات الحديثة إلا أنه بسبب كثرة تداوله في معظم الدول وكذلك لا تخلو منه المطاعم أصبح وجبة تقليدية محببة ولها شعبية ضخمة وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكريب الأصلي في المنزل طريقة تحضير الكريب الأصلي في المنزل مكونات التحضير: مقدار 250 جرام من الدقيق.

اثنين وحدات من البيض.

رشة صغيرة من الملح.

كمية قليلة من الزيت النباتي النقي.

مقدار 250 جرام من الحليب. طريقة التحضير: تعتبر كمية المكونات السابقة تكفي لتحضير أربعة من خبز الكريب أيّ تكفي لأربع أشخاص، في البداية نقوم بنخل الدقيق ورشة الملح ثم نقوم بوضعه جانباً. ثانياً نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي ونضع فيه الحليب والبيض وملعقتين من الزيت حتى يتم إخفاقهم جيداً. بعد ذلك يتم إضافة الخليط الثاني إلي الدقيق المنخول والعجن عن طريق اليدين أو ملعقة من السيليكون بحيث يتم الحصول على درجة ناعمة من الخليط السائل دون وجود تكتلات. كما هو معروف يتم تسخين المقلاة الخاصة بالكريب وصب كمية بسيطة من العجين الناعم على شكل دائري ونتركها لمدة دقيقتين إلي ثلاث دقائق بعد ذلك يتم تقليبها على الوجه الآخر حتى تنضج جيداً. تكرار طريقة التحضير مرة أخري مع باقي العجين وحين الإنتهاء نبدأ بحشوة الكريب بالإضافة إلي الكاتشب والمايونيز وغيرهم من البهارات حسب الرغبة. نصائح عند تحضير الكريب: من الافضل عند تحضير الدقيق أن يكون خاص بالمعجنات.

استخدام مقلاة غير لاصقة من التيفال حتى لا تفسد عجينة الكريب.

أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة حتى لا يحدث تكتلات.

اشعال النار على درجة حرارة هادئة وعدم التسرع في النضج. طريقة التحضير:نصائح عند تحضير الكريب: الوسوم

أصبحت وجبات الكريب بأنواعه المتعددة والحشوة المختلفة أقرب إلي وجبات رئيسية بالنسبة لمختلف الأشخاص وفي الأوقات الضيقة والحيرة في اختيار الطعام، فلا يختلف عليه الأصدقاء أو العائلات وغيرهم لذلك يعتبر الإقبال عليه مستمر ودائم خاصةً مع تسهيل الوجبات السريعة وتوافرها في مختلف الأماكن، ويكتسب الكريب المالح شهرة كبيرة في البلاد العربية أما بالنسبة للكريب الحلو الذي يختلف في الحشوة ينتشر في البلاد الأوروبية، وعلى الرغم من أن الكريب من الوجبات الحديثة إلا أنه بسبب كثرة تداوله في معظم الدول وكذلك لا تخلو منه المطاعم أصبح وجبة تقليدية محببة ولها شعبية ضخمة وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكريب الأصلي في المنزل طريقة تحضير الكريب الأصلي في المنزل مكونات التحضير: مقدار 250 جرام من الدقيق.

اثنين وحدات من البيض.

رشة صغيرة من الملح.

كمية قليلة من الزيت النباتي النقي.

مقدار 250 جرام من الحليب. طريقة التحضير: تعتبر كمية المكونات السابقة تكفي لتحضير أربعة من خبز الكريب أيّ تكفي لأربع أشخاص، في البداية نقوم بنخل الدقيق ورشة الملح ثم نقوم بوضعه جانباً. ثانياً نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي ونضع فيه الحليب والبيض وملعقتين من الزيت حتى يتم إخفاقهم جيداً. بعد ذلك يتم إضافة الخليط الثاني إلي الدقيق المنخول والعجن عن طريق اليدين أو ملعقة من السيليكون بحيث يتم الحصول على درجة ناعمة من الخليط السائل دون وجود تكتلات. كما هو معروف يتم تسخين المقلاة الخاصة بالكريب وصب كمية بسيطة من العجين الناعم على شكل دائري ونتركها لمدة دقيقتين إلي ثلاث دقائق بعد ذلك يتم تقليبها على الوجه الآخر حتى تنضج جيداً. تكرار طريقة التحضير مرة أخري مع باقي العجين وحين الإنتهاء نبدأ بحشوة الكريب بالإضافة إلي الكاتشب والمايونيز وغيرهم من البهارات حسب الرغبة. نصائح عند تحضير الكريب: من الافضل عند تحضير الدقيق أن يكون خاص بالمعجنات.

استخدام مقلاة غير لاصقة من التيفال حتى لا تفسد عجينة الكريب.

أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة حتى لا يحدث تكتلات.

اشعال النار على درجة حرارة هادئة وعدم التسرع في النضج. طريقة التحضير:نصائح عند تحضير الكريب:

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