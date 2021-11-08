طريقة عمل سلمون على الطريقة الآسيوي بطعم رائع مثل المطاعم

يعد السلمون من أنواع الأسماك المشهورة بطعمها ومذاقها الرائع، وهو محبوب لدي الدول الأسيوية حيث أنهم يعشقون هذا النوع من الأسماك، وهنا سوف نقدمه بطريقة شهية حتى تستطيع ست البيت تحضيره في المنزل، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها في نصف ساعة، وهناك أنواع كثيرة من الأسماك يمكن تحضيرها بسهولة، ويعرف عن الأسماك بفوائدها الكثيرة حيث أنها مليئة بالفسفور والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث تعطي الجسم الكثير من الطاقة والحيوية وكثير من الأطباء ينصح بتناول الأسماك مرة كل أسبوع، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل السلمون على الطريقة الأسيوية بطعم ولا أروع. مقادير السلمون على الطريقة الآسيوي مقادير السلمون على الطريقة الآسيوي يحتوي السلمون على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كيلو من سمك السلمون الفيلية.

ملعقتان من حليب جوز الهند.

٣ أعواد من عشب الليمون.

٢ حبات من البصل.

٣ ملاعق كبيرة من صويا الصوص.

رشة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

قرن فلفل حار.

ملعقة صغيرة تشيلي صوص.

٣ فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير السلمون في المنزل وهي كما يلي:- نحضر وعاء من البلاستيك ونقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيداً، ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح رقيقة. بعد ذلك نقوم بفرم الثوم والزنجبيل والفلفل مع الفلفل الحار والملح. ثم نقوم بإضافة حليب جوز الهند وعصير الليمون وزيت السمسم والتشيلي صوص ونقلبهم جيداً. نحضر صينية مدهونة بالزيت ثم نرص بها شرائح البطاطس ونضع فوقه قطع الفيليه مع وضع خليط الثوم فوقها وعشب الليمون. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتي تنضج. ثم تصبح جاهزة للتقديم بجانب السلطات والأرز الأبيض لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا. الوسوم

يعد السلمون من أنواع الأسماك المشهورة بطعمها ومذاقها الرائع، وهو محبوب لدي الدول الأسيوية حيث أنهم يعشقون هذا النوع من الأسماك، وهنا سوف نقدمه بطريقة شهية حتى تستطيع ست البيت تحضيره في المنزل، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها في نصف ساعة، وهناك أنواع كثيرة من الأسماك يمكن تحضيرها بسهولة، ويعرف عن الأسماك بفوائدها الكثيرة حيث أنها مليئة بالفسفور والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث تعطي الجسم الكثير من الطاقة والحيوية وكثير من الأطباء ينصح بتناول الأسماك مرة كل أسبوع، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل السلمون على الطريقة الأسيوية بطعم ولا أروع. مقادير السلمون على الطريقة الآسيوي مقادير السلمون على الطريقة الآسيوي يحتوي السلمون على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كيلو من سمك السلمون الفيلية.

ملعقتان من حليب جوز الهند.

٣ أعواد من عشب الليمون.

٢ حبات من البصل.

٣ ملاعق كبيرة من صويا الصوص.

رشة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

قرن فلفل حار.

ملعقة صغيرة تشيلي صوص.

٣ فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير السلمون في المنزل وهي كما يلي:- نحضر وعاء من البلاستيك ونقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيداً، ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح رقيقة. بعد ذلك نقوم بفرم الثوم والزنجبيل والفلفل مع الفلفل الحار والملح. ثم نقوم بإضافة حليب جوز الهند وعصير الليمون وزيت السمسم والتشيلي صوص ونقلبهم جيداً. نحضر صينية مدهونة بالزيت ثم نرص بها شرائح البطاطس ونضع فوقه قطع الفيليه مع وضع خليط الثوم فوقها وعشب الليمون. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتي تنضج. ثم تصبح جاهزة للتقديم بجانب السلطات والأرز الأبيض لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

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