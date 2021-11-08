أقوي وصفة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والمجعد حرير بديل طبيعي للكيراتين، الشعر هو تاج المرأة وزينتها حيث أنه يعد سر من أسرار جمالها.

ولذلك فإنها تستخدم العديد من المنتجات للحفاظ علي نعومة وترطيب الشعر خاصةً وأنه أمر هام للشعر الجاف والمجعد.

حيث يعاني من العديد من المشاكل مثل التقصف والتلف ولكن ذلك نتيجة الإفراط في غسل الشعر وأدوات التجفيف.

ولذا تقوم باستخدام كريمات الشعر أو البلسم للحصول علي شعر صحي وناعم إلا أن لها أضرار كثيرة علي الشعر.

وصفة رهيبة لتنعيم وترطيب الشعر وتجعله ناعم كالحرير من أول مرة

يعد تنعيم وترطيب الشعر من الأمور الهامة لدي العديد من الفتيات والسيدات وذلك لأنها تريد أن تكون في إطلاله مميزة.

ولذلك تلجأ إلي الذهاب إلي صالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين حتي تحصل علي الملمس الناعم في وقت سريع.

وعلي الرغم من منحك النتيجة المطلوبة والتي تدوم لفترة طويلة إلا أن أضراره كثيرة علي الشعر علي المدي البعيد.

حيث يحتوي علي مواد كيميائية تتسبب في ضعف وتساقط الشعر وزيادة خشونته مما يترك الشعر في حالة سيئة.

وصفة الموز والحليب لزيادة نعومة الشعر

يتميز الموز بفوائده الكثيرة في تنعيم الشعر الجاف والمجعد حيث يحتوي علي زيوت طبيعية وفيتامينات هامة للشعر.

كما يقوم بترطيب وتغذية الشعر وتحسين صحته كما يقلل من تجعد وتكسر خصل الشعر.

الحليب مصدر غني بالبروتينات والمعادن التي تزيد من نعومة الشعر وتغذيته من الداخل مما تمنع جفافه أو خشونته.

كما يمنح الشعر اللمعان والبريق مما يجعله مرطب طبيعي لعلاج مشاكل الشعر.

ثمرة موز ناضجة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

يتم هرس ثمرة الموز حتي تكون ناعمة ثم نضيف الحليب وزيت جوز الهند.

وبعد ذلك نخلط المكونات جيداً حتي يصبح القوام كريمي.

توزع الوصفة علي شعر جاف من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ومنشفة ساخنة وتترك لمدة 45 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي وتستخدم مرتين في الأسبوع لشعر رطب وناعم كالحرير.

مكونات الوصفةطريقة تحضير وصفة تنعيم وترطيب الشعر وكيفية الاستخداموصفة زيت جوز الهند لشعر ناعم كالحرير

يعد زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعالج جفاف وتجعد خصل الشعر كما يمنحه الترطيب اللازم.

حيث يحتوي علي أحماض أمينيه وفيتامينات هامة مما تجعله يتغلغل داخل بصيلات الشعر وتقويتها.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل.

قومي بوضع الزيوت في إناء علي نار هادئة حتي تدفأ فقط.

ثم أضيفي العسل وامزجي المكونات حتي تتجانس جيداً.

يتم تمشيط الشعر ثم يقسم لعدة خصل صغيرة.

وبعد ذلك توزع الوصفة علي كامل الشعر مع تدليك فروة الرأس.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ومنشفة دافئة.

يترك علي الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الدافيء والشامبو.

تستخدم مرة أسبوعياً وسوف تحصلين علي نتيجة سريعة من أول استخدام.

مكونات الوصفةطريقة التحضير وكيفية الاستخدام