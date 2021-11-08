سندوتشات تشكين سيزر مع سلطة الحمص اللذيذة

سندوتشات تشكين سيزر أكلة لطيفة وسريعة كما أن صوص السيزر أصبح متوفر في السوبر ماركت في مختلف الأماكن وهو لذيذ يستخدم مع السلطات ووصفات أكل أخرى مثل وصفتنا لليوم والتي سنقدمها مع سلطة الحمص الشهية. مقادير سندوتشات تشكين سيزر عدد 4 من صدور الدجاج المخلية.

ربع كوب من صوص السيزر.

طبعًا الملح والفلفل حسب الحاجة.

زيت زيتون بمقدار ملعقة كبيرة.

أفوكادو مقطع شرائح.

أوراق من الخس بعدد السندوتشات.

وحوالي 8 شرائح من التوست أو يمكن استبدالها بالخبز الكيزر. طريقة عمل سندوتشات تشكين سيزر تبل صدور الدجاج من كل الاتجاهات بالملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون.

جهز إناء ساخن على النار وقم بتشويح صدور الدجاج المتبلة فيه من كل الاتجاهات حتى تمام نضجها.

ارفعها من على النار وقطعها إلى شرائح.

جهز سندوتشات تشكن سيزر عن طريق إحضار نصف شرائح التوست ودهن كل منها بكمية من صوص السيزر ووضع شريحة من الأفوكادو وأخرى من الخس على كل منها.

وزع شرائح الدجاج فوق الخس والأفوكادو ثم غطى كل منهم بشريحة أخرى من التوست.

ويمكن استخدام الكيزر بدلًا من ذلك وإضافة كل المكونات بنفس الخطوات في داخله. مقادير سلطة الحمص كوب من الحمص المسلوق.

3 ملعقة كبيرة من المستردة.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

جزر مبشور.

خيار مقطع لشرائح رفيعة.

شرائح من الفجل.

بقدونس مفروم حوالي ربع كوب.

ربع كوب من الشبت المفروم.

ملح. طريقة عمل سلطة الحمص سلطة الحمص جميلة ولذيذة ومغذية كما أن الحمص متوفر في بلداننا العربية ومحبب لدى الشعوب العربية، واستخدامه في مثل هذه الوصفات يزيد من قيمتها الغذائية.

يسلق الحمص طبعًا بالطريقة المعتادة قبل التجهيز للوصفة.

يطحن الحمص باستخدام الكبة أو حتى يدويًا باستخدام الشوكة ولكن في هذه الحالة سيحتاج للمزيد من الوقت للوصول إلى القوام المطلوب.

وفي إناء عميق ضع الحمص المطحون مع المستردة والمايونيز والشبت والبقدونس واخلطهم جيدًا.

تذوق السلطة واختبر إن كانت بحاجة إلى الملح أو الفلفل أو الزيت، قم بإضافة ما تحتاجه.

بعدها مباشرةً قدمها سواء وجبة خفيفة بين الوجبات أو كسلطة بجوار سندوتشات تشكين سيزر مثلًا أو غيرها. الوسوم

سندوتشات تشكين سيزر أكلة لطيفة وسريعة كما أن صوص السيزر أصبح متوفر في السوبر ماركت في مختلف الأماكن وهو لذيذ يستخدم مع السلطات ووصفات أكل أخرى مثل وصفتنا لليوم والتي سنقدمها مع سلطة الحمص الشهية. مقادير سندوتشات تشكين سيزر عدد 4 من صدور الدجاج المخلية.

ربع كوب من صوص السيزر.

طبعًا الملح والفلفل حسب الحاجة.

زيت زيتون بمقدار ملعقة كبيرة.

أفوكادو مقطع شرائح.

أوراق من الخس بعدد السندوتشات.

وحوالي 8 شرائح من التوست أو يمكن استبدالها بالخبز الكيزر. طريقة عمل سندوتشات تشكين سيزر تبل صدور الدجاج من كل الاتجاهات بالملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون.

جهز إناء ساخن على النار وقم بتشويح صدور الدجاج المتبلة فيه من كل الاتجاهات حتى تمام نضجها.

ارفعها من على النار وقطعها إلى شرائح.

جهز سندوتشات تشكن سيزر عن طريق إحضار نصف شرائح التوست ودهن كل منها بكمية من صوص السيزر ووضع شريحة من الأفوكادو وأخرى من الخس على كل منها.

وزع شرائح الدجاج فوق الخس والأفوكادو ثم غطى كل منهم بشريحة أخرى من التوست.

ويمكن استخدام الكيزر بدلًا من ذلك وإضافة كل المكونات بنفس الخطوات في داخله. مقادير سلطة الحمص كوب من الحمص المسلوق.

3 ملعقة كبيرة من المستردة.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

جزر مبشور.

خيار مقطع لشرائح رفيعة.

شرائح من الفجل.

بقدونس مفروم حوالي ربع كوب.

ربع كوب من الشبت المفروم.

ملح. طريقة عمل سلطة الحمص سلطة الحمص جميلة ولذيذة ومغذية كما أن الحمص متوفر في بلداننا العربية ومحبب لدى الشعوب العربية، واستخدامه في مثل هذه الوصفات يزيد من قيمتها الغذائية.

يسلق الحمص طبعًا بالطريقة المعتادة قبل التجهيز للوصفة.

يطحن الحمص باستخدام الكبة أو حتى يدويًا باستخدام الشوكة ولكن في هذه الحالة سيحتاج للمزيد من الوقت للوصول إلى القوام المطلوب.

وفي إناء عميق ضع الحمص المطحون مع المستردة والمايونيز والشبت والبقدونس واخلطهم جيدًا.

تذوق السلطة واختبر إن كانت بحاجة إلى الملح أو الفلفل أو الزيت، قم بإضافة ما تحتاجه.

بعدها مباشرةً قدمها سواء وجبة خفيفة بين الوجبات أو كسلطة بجوار سندوتشات تشكين سيزر مثلًا أو غيرها.

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