طريقة عمل مكرونة الكانيلوني باللحمة المفرومة والجبنة بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائياً

طريقة عمل الكانيلوني، يعتبر الكانيلوني أحد انواع المكرونة، يأخد شكل الرول او الأسطوانة ويكون فارغ من الداخل، ويمكن أن تقومي باعدادة بالعديد من الحشوات التي تفضليها، مثل الدجاج أو الجبن او السوسيس او الخضروات او اللحم، كما يمكنك أيضا ان يتم إضافة البشاميل عليها، إذن سوف نتحدث عن طريقة عمل مكرونة الكانيلوني بالبشاميل.

طريقة عمل الكانيلوني بصلصة البشاميل

توجد طرق مختلفة ومتعددة لعمل مكرونة الكانيلوني حيث طريقتها تشبة طريقة المكرونة البشاميل العادية، ولكن سيدة المنزل تحتاج إلي تغيير وتجديد وتنوع في إعداد الأكل، إذن نجد أن الكانيلوني من الوجبات الجديدة، حيث لا يعرفها عدد كبير من الناس، إذن تابعونا لنتعرف علي طريقتها بسهولة.

1 و 1/2 كأس من جبنة الموتزريلا.

1 و 1/2 كأس من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة.

1/2 كيلو من اللحم المفروم.

1 كأس من الخل.

2 كأس من الحليب.

1/2 كأس من زيت الزيتون.

2 حبة من البصل، مقطع رفيع.

1/2 ملعقة من اكليل الجبل المجفف.

4 ملاعق من الطحين.

1 باكيت من مكرونة الكانيلوني.

ملح.

نقوم بوضع وعاء علي النار وتكون النار متوسطة، ثم نضع الزيت، ونضيف الية اللحم المفروم، والبصل، ونقلب.

نضيف إكليل الجبل، ونقلب المكونات مع بعضها، ثم نضع الملح، والخل حسب الرغبة، ونترك اللحم علي النار حتي تنضج تماماً، ونلاحظ ان اللحم قد تشرب الخل، وبذلك نكون قد جهزنا حشوة الكانيلوني.

نحضر وعاء ونضع به الزبدة، ونتركة علي النار حتي تذوب الزبدة، ثم نضيف الطحين، ونقلب باستمرار.

نضيف الحليب علي الدقيق مع الاستمرار في التقليب، ونتركة حتي يغلي.

نضع خليط اللحم، والجبن، والبيض علي خليط البشاميل، ونقلب جيداً.

في وعاء اخر نضع ملعقتين من الزبدة ونتركها علي النار حتي تذوب، ثم نضيف البصل ونقلبة حتي يتغير لونة ويذبل، ثم نضع 1/2 كأس من الخل، والطماطم، والملح، ونقلبة، ونتركة علي النار مع الاستمرار في التقليب لمدة 1/2 ساعة تقريباً.

نحضر وعاء به كمية مناسبة من الماء، ونضعة علي النار ونتركها حتي الغليان، ثم نضيف الكانيلوني، ثم يتم وضعها في ماء بارد.

نقوم بوضع الحشو والصلصة قي صينية، ونضعها في الفرن حتي تنضج.

مكونات عمل الكانيلوني بصلصة البشاميلطريقة التحضير

الكانيلوني من أفضل المكرونه التي يحبها الجميع، فهي من ضمن الأكلات الإيطالية الشهيرة، حيث تكون ذو مذاق لذيذ ورائع، تعد مكرونة الكانيلوني ذو شكل مختلف فهي عبارة عن أصابع، حيث يمكن أن نقوم بحشوها بالحشوة المفضلة لديك، مثل اللحمة المفرومة أو الفراخ أو الجبن، ثم يتم وضع البشاميل عليها، وبهذا تكونين قد اعددتي مكرونة شهية وجديدة يحبها أولادك وأسرتك بأكملها.