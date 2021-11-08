طريقة عمل الكبدة الاسكندراني على أصولها بكل أسرارها وتكتها

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، الكبدة من أفضل الأغذية التي تمد الجسم بالحديد وتعالج الأنيميا التي تصيب الكبار والأطفال، كما أن طعمها لذيذ ولها العديد من الطرق لاعدادها وأشهر هذه الطرق تسمي بالكبدة الاسكندراني وتقوم العديد من المطاعم بتقديم هذه السانتدوشات التي يقبل علي شرائها الكثير بأسعار مناسبة ولكن الأمهات دائما تحب أن توفر لأبنائها مثل هذه الوجبات في المنزل وسوف نقدم طريقة عملها في المنزل. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المكونات نصف كيلو كبده مقطعة إلى شرائح.

اثنين ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

حبة فلفل اخضر مقطع شرائح.

حبة فلفل احمر مقطع شرائح.

حبة فلفل احمر حار مقطع شرائح.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة زيت نباتي.

ملعقتان خل.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة ملح.

عيش بلدي أسمر. خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني في البيت على أصولها يتم نقع الكبدة في اللبن مدة نصف ساعة.

احضري مقلاة بها الزيت وضعيها على النار وضيفي إليه نصف الثوم المفروم.

اخلطي شرائح الكبدة مع عصير الليمون والخل وشرائح الفلفل الملون والفلفل الحار والكمية المتبقية من الثوم المفروم، ثم ضيفيها إلى المقلاة وامزيجها مع الزيت.

ضعي التوابل الفلفل الأسود والملح والبابريكا إلى المكونات واتركيها لمدة عشرة دقائق حتي تنضج ثم قدميها مع الخبز. طريقة تحضير كبدة اسكندراني بالفلفل خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني في البيت على أصولهاطريقة تحضير كبدة اسكندراني بالفلفل المكونات ثلاث حبات فلفل.

نصف كيلو كبدة.

ثلاث ملاعق زيت.

فص ثوم مفروم.

اربع ملاعق خل. طريقة التحضير قومي بتتبيل الكبدة بالفلفل والخل والليمون والملح والشطة.

ضعي زيت في مقلاة وضيفي إليه في الثوم ثم ضيفي الكبدة والفلفل معا حتي تنضج على درجة حرارة هادئة.

يراعى عدم ترك الكبدة على النار لأكثر من 12 دقيقة حتى لا تصبح مجلدة ولا تكون طرية من الداخل. طرق تقديم الكبدة الاسكندراني يمكن تقديم الكبدة الاسكندراني مع الخبز الأسمر والخس والطماطم الشرائح.

تقديم الكبدة مع العيش والبطاطس المقلية ومخلل الخيار.

يمكن عمل الكبدة فى السندوتشات ممزوجة ببعض الطحينة أو الكاتشب، وتقدم بجانب الخيار المخلل أو اللفت، وشرائح الخيار الطازجة. طرق تقديم الكبدة الاسكندراني الوسوم

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، الكبدة من أفضل الأغذية التي تمد الجسم بالحديد وتعالج الأنيميا التي تصيب الكبار والأطفال، كما أن طعمها لذيذ ولها العديد من الطرق لاعدادها وأشهر هذه الطرق تسمي بالكبدة الاسكندراني وتقوم العديد من المطاعم بتقديم هذه السانتدوشات التي يقبل علي شرائها الكثير بأسعار مناسبة ولكن الأمهات دائما تحب أن توفر لأبنائها مثل هذه الوجبات في المنزل وسوف نقدم طريقة عملها في المنزل. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المكونات نصف كيلو كبده مقطعة إلى شرائح.

اثنين ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

حبة فلفل اخضر مقطع شرائح.

حبة فلفل احمر مقطع شرائح.

حبة فلفل احمر حار مقطع شرائح.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة زيت نباتي.

ملعقتان خل.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة ملح.

عيش بلدي أسمر. خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني في البيت على أصولها يتم نقع الكبدة في اللبن مدة نصف ساعة.

احضري مقلاة بها الزيت وضعيها على النار وضيفي إليه نصف الثوم المفروم.

اخلطي شرائح الكبدة مع عصير الليمون والخل وشرائح الفلفل الملون والفلفل الحار والكمية المتبقية من الثوم المفروم، ثم ضيفيها إلى المقلاة وامزيجها مع الزيت.

ضعي التوابل الفلفل الأسود والملح والبابريكا إلى المكونات واتركيها لمدة عشرة دقائق حتي تنضج ثم قدميها مع الخبز. طريقة تحضير كبدة اسكندراني بالفلفل خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني في البيت على أصولهاطريقة تحضير كبدة اسكندراني بالفلفل المكونات ثلاث حبات فلفل.

نصف كيلو كبدة.

ثلاث ملاعق زيت.

فص ثوم مفروم.

اربع ملاعق خل. طريقة التحضير قومي بتتبيل الكبدة بالفلفل والخل والليمون والملح والشطة.

ضعي زيت في مقلاة وضيفي إليه في الثوم ثم ضيفي الكبدة والفلفل معا حتي تنضج على درجة حرارة هادئة.

يراعى عدم ترك الكبدة على النار لأكثر من 12 دقيقة حتى لا تصبح مجلدة ولا تكون طرية من الداخل. طرق تقديم الكبدة الاسكندراني يمكن تقديم الكبدة الاسكندراني مع الخبز الأسمر والخس والطماطم الشرائح.

تقديم الكبدة مع العيش والبطاطس المقلية ومخلل الخيار.

يمكن عمل الكبدة فى السندوتشات ممزوجة ببعض الطحينة أو الكاتشب، وتقدم بجانب الخيار المخلل أو اللفت، وشرائح الخيار الطازجة. طرق تقديم الكبدة الاسكندراني

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