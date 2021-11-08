اعملي الكرواسون بأحلى وافضل طريقة هشه ولذيذه مش هتبطلي تعمليها

طريقة عمل الكرواسون، جميعنا نحب المخبوزات بشكل كبير، فهي يمكن تناولها في أي وقت وتعتبر من الأكلات المشبعة الخفيفة، ومن أهم الأنواع التي حصلت على شهرة كبيرة هي أنواع الكرواسون بحشوها المتعدد، فيمكن أن يؤكل منفردًا أو مع كوب الشاي أو القهوة، وتعتبر من ألذ الوجبات لدى الكثير من الناس، والآن سنتعرف على كيفية تحضير الكرواسون في المنزل بكل سهولة حتى تستغني كل أم عن شرائه من الخارج وذلك من خلال متابعتنا.

طريقة عمل الكرواسون في المنزل

الكثير من الأمهات تبحث من أجل معرفة خطوات تحضير الكرواسون في المنزل وذلك بغرض إسعاد أولادها بتقديم كل ما يحبوه والآن سوف نعرض لكم طريقة تحضيره بشكل تفصيلي من خلال الآتي:

كيلو ونصف من الدقيق الأبيض للمخبوزات.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافيء.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ثلاث ملاعق من السكر.

بيضتين.

كوب ونصف من الزبدة.

أربع ملاعق من الزبدة الذائبة.

احضري كوب المياه الدافئة، بشرط أن تكون غير ساخنة يمكن اختبار تقبلها بإصبع اليد.

أضيفي لها السكر، وقومي بالتقليب جيدًا.

الآن أضيفي الخميرة في الكوب وقلبي جيدًا.

غطي الكوب بغطاء صغير واتركيه.

احضري وعاء انخلي به الدقيق، ثم أضيفي إليه الزبدة، وأضيفي الحليب، مع إضافة رشة ملح بسيطة.

اخلطي المكونات جيدًا مع إضافة الخميرة بالماء بشكل تدريجي.

اعجني المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة لينة.

غطي العجينة بعد عجنها جيدًا، ثم اتركيها جانبًا حتى تختمر تمامًا.

اتركيها لمدة ساعة أو أكثر.

افردي الآن العجينة بعد رش السطح بالدقيق.

أفرديها ثم قومي بتشكيلها مستطيل.

افردي العجينة ثم ضعي بداخل المستطيل الزبدة الذائبة.

قومي بطي أطراف المستطيل حتى تقفل العجينة بالكامل بالزبدة.

افرديها مرة أخرى جيدًا حتى تملأ السطح.

قطعيها إلى مثلثات كبيرة أو حسب الحجم المطلوب.

لفي المثلث ويمكن حشوه كما ترغبين.

استمر في لف كل القطع التي تم تشكيلها مثلثات.

ضعيها في صاج الفرن، وقومي بخفق البيض مع ملعقتين من الحليب، وادهني وش الكرواسون بالكامل قبل دخوله الفرن.

ادخلي الكرواسون الآن الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة.

اتركيه حتى يحمر وجه ينضج أخرجيه بعد مرور الوقت، ويتم تقديمه الآن.

المكوناتطريقة التحضير