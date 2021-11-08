بسكويت الزبدة الهش بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ ومميز وأحلى من الجاهز

بسكويت الزبدة الهش ، من أنواع البسكويت اللذيذ والمميز الذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وبساطة مكوناته أيضاً، بالإضافة إلى مذاقه المميز والشهي، كما يقدم على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، حيث يمد الجسم بالطاقة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت الشاي الاقتصادي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت الزبدة الهش بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بسكويت الزبدة الهش

يتكون بسكويت الزبدة الهش من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

ملحوظة: حجم الكوب 250 مل

نصف كوب سكر بودرة (75 جم).

كوب زبدة إلا ملعقة (175 جم) بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الحليب أو الماء.

250 جم دقيق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت الزبدة الهش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر والزبدة، ثم نخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يفتح الخليط ويصبح القوام كريمي.

ثم نضيف البيضة والفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف البيكنج بودر ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي.

بعد ذلك نضيف الدقيق والحليب ونعجن باليد، ثم نلم العجينة.

ثم نحضر كيس حلواني ونضع بداخله قمع بلح الشام الشكل الصغير، ثم نضع داخل الكيس العجينة.

ثم نحضر صينية فرن، ونضغط على الكيس الحلواني، ثم نشكل فيها البسكويت على شكل حلزوني، ونباعد بين البسكويت.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه حتى ينضج ويكتسب لوناً ذهبيا من أسفل ومن أعلى. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم بسكويت الزبدة في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي. وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح بسكويت الزبدة الهش

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها البسكويت، وهي كالآتي: