أسهل طريقة لتحضير الكبسة السعودية باللحمة الضانى بالطريقة الاصلية

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الكبسة السعودي من الأكلات الشعبية جداً في المملكة العربية السعودية وتعد من الأكلات المفضلة لدى الجميع فهي واجبة متكاملة تحتوي على اللحم والأرز والخضروات في طبق واحد، لهذا جميع الشعوب يفضلون تناول الكبسة وبالأخص في العزومات والتجمعات، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال الطريقة الاصلية لعمل كبسة اللحمة السعودي.مقادير الكبسة السعودي باللحمة بالطريقة الأصلية
نبدأ اولا في تقديم المكونات التي تتواجد في كبسة اللحمة السعودية وهي:
مكونات اللحمة:
- كيلو من اللحمة الضاني أو ما تفضليه المقطع مكعبات.
- عدد 1 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة جدًا
- 2 حبة طماطم.
- ملعقتين كبار من معجون الصلصة.
- 5 فصوص من الحبهان أي الهيل.
- 2 عود من القرفة الأعواد.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ملعقة من بهارات اللحم
- 2 حبة صغيرة من ورق الغار أي لومي.
مقادير الأرز:
- 3 أكواب من الأرز البسمتي.
- 1 حبة كبيرة من البصل المفروم ناعم جدًا.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- عدد 2 جزرة مبشورة.
- واحد كوب من عصير الطماطم.
- ملعقتين كبار من بهارات الكبسة.
- ملح.
- فلفل أسود.
مقادير التزين:
- ربع كوب من الصنوبر المحمص.
- مكسرات مشكلة محمصة.
- زبيب للتزيين.
- بقدونس مفروم.
- في بداية الأمر نقوم بوضع حلة كبيرة على نار متوسطة ونضيف بداخلها ملعقتين من الزيت حتي يسخن تمامًا.
- نضيف بعد ذلك البصل المكعبات و نشوحه في الزيت حتى يذبل قليلاً.
- نضع الآن مكعبات اللحمة و نشوحها.
- بعد ذلك نضيف مكعبات الطماطم ويقلب ثم نضيف الصلصة و ورق الغار و بهارات اللحمة والقرفة.
- نستمر في تشويح اللحمة مع البهارات والصلصة.
- نضيف الفلفل الأسود ويقلب جيدًا، نحرص على إضافة الملح بعد التسوية لكي لا تستوي اللحمة سريعًا.
- نضع كوبين من الماء الساخن على اللحمة وتترك على النار حتى يتم تسويتها تمامًا.
بعد التأكد من تسوية اللحمة نقوم بغسل الارز جيدا ويفضل نقعه لمدة نصف ساعة.
- فى اناء آخر نقوم بوضعه على النار ثم نضيف كمية من الزيت.
- بعد أن يسخن نبدأ بإضافة البصل المبشور ونقلبهم جيدا حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبى.
- نضيف بعد ذلك معلقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ثم نضيف الجزر المبشور ونقلب قليلا ثم نضيف الأرز المصفى من الماء تمامًا.
- نحرص على التقليب بالاستمرار لكي يتشرب الأرز البهارات.
- يتم إضافة عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وقليل من شوربة اللحم ويترك على النار حتى يتم غليان الأرز.
- ثم نضيف قطع اللحم ونقلب ونهدى النار حتى النضج.
- عندما يتشرب الأرز الماء نقوم بتهدئة النار حتي يتم التسوية.
- نضع كبسة اللحمة فى طبق التقديم، و يتم تزيين الطبق بالصنوبر و المكسرات و الزبيب.
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الكبسة السعودي من الأكلات الشعبية جداً في المملكة العربية السعودية وتعد من الأكلات المفضلة لدى الجميع فهي واجبة متكاملة تحتوي على اللحم والأرز والخضروات في طبق واحد، لهذا جميع الشعوب يفضلون تناول الكبسة وبالأخص في العزومات والتجمعات، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال الطريقة الاصلية لعمل كبسة اللحمة السعودي.مقادير الكبسة السعودي باللحمة بالطريقة الأصلية
نبدأ اولا في تقديم المكونات التي تتواجد في كبسة اللحمة السعودية وهي:
مكونات اللحمة:
- كيلو من اللحمة الضاني أو ما تفضليه المقطع مكعبات.
- عدد 1 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة جدًا
- 2 حبة طماطم.
- ملعقتين كبار من معجون الصلصة.
- 5 فصوص من الحبهان أي الهيل.
- 2 عود من القرفة الأعواد.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ملعقة من بهارات اللحم
- 2 حبة صغيرة من ورق الغار أي لومي.
مقادير الأرز:
- 3 أكواب من الأرز البسمتي.
- 1 حبة كبيرة من البصل المفروم ناعم جدًا.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- عدد 2 جزرة مبشورة.
- واحد كوب من عصير الطماطم.
- ملعقتين كبار من بهارات الكبسة.
- ملح.
- فلفل أسود.
مقادير التزين:
- ربع كوب من الصنوبر المحمص.
- مكسرات مشكلة محمصة.
- زبيب للتزيين.
- بقدونس مفروم.
- في بداية الأمر نقوم بوضع حلة كبيرة على نار متوسطة ونضيف بداخلها ملعقتين من الزيت حتي يسخن تمامًا.
- نضيف بعد ذلك البصل المكعبات و نشوحه في الزيت حتى يذبل قليلاً.
- نضع الآن مكعبات اللحمة و نشوحها.
- بعد ذلك نضيف مكعبات الطماطم ويقلب ثم نضيف الصلصة و ورق الغار و بهارات اللحمة والقرفة.
- نستمر في تشويح اللحمة مع البهارات والصلصة.
- نضيف الفلفل الأسود ويقلب جيدًا، نحرص على إضافة الملح بعد التسوية لكي لا تستوي اللحمة سريعًا.
- نضع كوبين من الماء الساخن على اللحمة وتترك على النار حتى يتم تسويتها تمامًا.
بعد التأكد من تسوية اللحمة نقوم بغسل الارز جيدا ويفضل نقعه لمدة نصف ساعة.
- فى اناء آخر نقوم بوضعه على النار ثم نضيف كمية من الزيت.
- بعد أن يسخن نبدأ بإضافة البصل المبشور ونقلبهم جيدا حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبى.
- نضيف بعد ذلك معلقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ثم نضيف الجزر المبشور ونقلب قليلا ثم نضيف الأرز المصفى من الماء تمامًا.
- نحرص على التقليب بالاستمرار لكي يتشرب الأرز البهارات.
- يتم إضافة عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وقليل من شوربة اللحم ويترك على النار حتى يتم غليان الأرز.
- ثم نضيف قطع اللحم ونقلب ونهدى النار حتى النضج.
- عندما يتشرب الأرز الماء نقوم بتهدئة النار حتي يتم التسوية.
- نضع كبسة اللحمة فى طبق التقديم، و يتم تزيين الطبق بالصنوبر و المكسرات و الزبيب.
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