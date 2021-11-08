أسهل طريقة لتحضير الكبسة السعودية باللحمة الضانى بالطريقة الاصلية

الكبسة السعودي من الأكلات الشعبية جداً في المملكة العربية السعودية وتعد من الأكلات المفضلة لدى الجميع فهي واجبة متكاملة تحتوي على اللحم والأرز والخضروات في طبق واحد، لهذا جميع الشعوب يفضلون تناول الكبسة وبالأخص في العزومات والتجمعات، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال الطريقة الاصلية لعمل كبسة اللحمة السعودي.

نبدأ اولا في تقديم المكونات التي تتواجد في كبسة اللحمة السعودية وهي:

مكونات اللحمة:

كيلو من اللحمة الضاني أو ما تفضليه المقطع مكعبات.

عدد 1 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة جدًا

2 حبة طماطم.

ملعقتين كبار من معجون الصلصة.

5 فصوص من الحبهان أي الهيل.

2 عود من القرفة الأعواد.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة من بهارات اللحم

2 حبة صغيرة من ورق الغار أي لومي.

مقادير الأرز:

3 أكواب من الأرز البسمتي.

1 حبة كبيرة من البصل المفروم ناعم جدًا.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

عدد 2 جزرة مبشورة.

واحد كوب من عصير الطماطم.

ملعقتين كبار من بهارات الكبسة.

ملح.

فلفل أسود.

مقادير التزين:

ربع كوب من الصنوبر المحمص.

مكسرات مشكلة محمصة.

زبيب للتزيين.

بقدونس مفروم.