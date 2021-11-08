طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاتة في المنزل بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة

الكريب الحلو بالشوكولاتة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاتة.

مكونات الكريب الحلو بالشوكولاتة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب ونصف من الدقيق.

كوبين من الحليب.

بيضتين.

كيس فانيليا.

ملعقتين كبار زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح

نوتيلا أو صوص شوكولاتة للحشو.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاتة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بجلب الخلاط الكهربائي ونخلط بداخله كوبي الحليب والبيضتين وكيس الفانيليا وملعقتين الزيت وملعقة السكر جيدا.

ونستمر في الخلط حتي تذوب كل حبيبات السكر وتمتزج جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بصب الخليط في إناء ونضيف إليه الدقيق ونقلبهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي حتى تتجانس جميع المكونات وتكون مزيجا واحدا.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطية الإناء ونضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يرتاح.

وبعدما تمر المدة نقوم بإخراج الخلط من الثلاجة.

ثم نقوم بتسخين طاسة على النار بدرجة حرارة هادئة وبواسطة المغرفة نقوم بوضع البعض من خليط الكريب في الطاسة.

ثم نقوم بتحريك الطاسة بشكل دائري حتي يصبح شكل الكريب دائري وبسمك رقيق.

وبعدما تتم تسوية الكريب من الأسفل نقوم بقلبه حتي يأخذ اللون الذهبي من الجهتين ثم نقوم برفعه من على النار ونكرر نفس الأمر على جميع الكمية.

وبعدما تتم تسوية جميع الكمية نقوم بدهن الكريب بالنوتيلا أو بصوص الشوكولاتة ثم نقوم بلفه رول.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: