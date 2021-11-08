تورتة الكريم كراميل بطريقة سهلة وبمذاق شهي ومميز وأحلى من الجاهزة

تورتة الكريم كراميل ، من ألذ وأشهي وأسهل أنواع التورتة والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا يوصف، ولشكلها الخرافة والجذاب أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود، ومكوناتها بسيطة أيضاً، والتورتة بوجه عام لا تخلو من أعياد الميلاد أو أي احتفال أو مناسبة، كما أنها تضفي جواً من السعادة والبهجة في المنزل، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الريد فيلفت وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل تورتة الكريم كراميل بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات تورتة الكريم كراميل

تتكون تورتة الكريم كراميل من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

4 بيضات.

كوب سكر.

2 باكيت فانيليا.

رشة ملح.

كوب إلا ثلث زيت.

2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

كوب إلا ثلث حليب.

مقادير صوص الكراميل

كوب سكر.

ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة.

كوب وربع حليب.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقادير كريمة الحشو

200 مل من كريمة الخفق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب كريم كراميل.

2 باكيت كريم شانتيه (90 جم).

للتزيين

كوب فول سوداني مقطع وسط أو أي نوع مكسرات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على تورتة الكريم كراميل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر والفانيليا، ثم نخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يفتح اللون ويتضاعف الحجم. ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخفق جيداً. ثم ننخل على الوعاء الدقيق والملح والبيكنج بودر والحليب، ثم نخلطهم بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نحضر صينية فرن مقاس 40×28 سم، ثم نضع فيها ورقة زبدة. ثم نسكب فيها خليط الكيك ونساويه جيداً، ثم نخبط الصينية برفق لكي تخرج فقاعات الهواء من الخليط. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 35 دقيقة. بعد ذلك نخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد تماماً بدرجة حرارة الغرفة. ثم نتخلص من أطراف الكيكة، ثم نقطعها بالعرض نصفين متساويين. بعد ذلك نحضر طبق كبير مسطح، ثم نضع عليه ورق زبدة، ثم نضع عليه نصف الكيكة، ثم نسقيها بالحليب، ثم نوزع عليها طبقة من خليط الكريمة ونساويها جيداً. ثم نضع فوقها النصف الثاني من الكيكة، ثم نوزع عليها طبقة من خليط الكريمة. ثم نغلف التورتة بالكريمة من جميع الجوانب، ثم نضع التورتة في الثلاجة لحين فرم الفول السوداني. بعد ذلك نخرج التورتة من الثلاجة، ثم نزين جوانب وأطراف التورتة بالفول السوداني. ثم نضع الكمية المتبقية من صوص الكراميل في كيس حلواني ونزين به وجه التورتة على شكل خطوط. ثم ندخل التورتة في الثلاجة، ثم نتركها لمدة 4 ساعات على الأقل لكي تبرد وتتماسك. بعد ذلك نخرج التورتة من الثلاجة، ثم نقدم تورتة الكريم كراميل في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الكراميل

نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها السكر ونقلب باستمرار حتى يذوب السكر تماماً.

ثم نضيف الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والنشا، ثم نقلبهم جيداً حتى يذوب النشا.

بعد ذلك نسكب خليط الحليب على السكر، ثم نقلب باستمرار حتى يذوب السكر تماماً.

ثم نترك الكراميل يغلي لمدة 5 دقائق حتى يثقل القوام، ثم نرفع الكراميل من على النار.

ثم نسكب الكراميل في وعاء ونتركه يبرد بحرارة الغرفة، ثم في الثلاجة يبرد تماماً.

تحضير الكريمة