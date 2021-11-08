اصنعي بنفسك كريم النشا والليمون الساحر والرهيب في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة

يعتبر كريم النشا والليمون من مستحضرات التجميل الطبيعية الرائعة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، والتخلص من البثور والحبوب ويعيد للبشرة نضارتها وحيويتها، كما يعمل على سد المسام الواسعة التي تتراكم عليها البكتيريا والفطريات والجراثيم وتسبب التهابات، وينصح أغلب المتخصصين في مجال التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية، لأنها ليس لها أي تأثير جانبي على البشرة عند استخدامها باستمرار، حيث لا تحتوي على أي مواد كيميائية، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداد هذا الكريم في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه من أول استعمال. مكونات عمل كريم النشا والليمون مكونات عمل كريم النشا والليمون سوف نتعرف على مكونات عمل هذا الكريم الرائع وهى كما يلي:- ملعقتان كبيرتان من النشا.

أربع ثمرات من الليمون.

كوب من الماء النقي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدي طريقة تحضير كريم النشا والليمون بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نقطع ثمرات الليمون قطع صغيرة بقشرة، ثم نقوم بوضعها في وعاء ونضيف إليها كوب من الماء، ثم نضعهم على النار حتى يصبح الليمون طري جداً. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخلة الليمون، ثم نقوم بفرمه جيداً حتى يصبح ناعم تماماً. نضع النشا على خليط الليمون، ثم نضيف إليه فنجان من الماء، ثم نضعهم على النار لمدة خمس دقائق مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يصبح الخليط كريمي الشكل. نحضر علبة فارغة نظيفة، ثم نضع الكريم داخلها، ثم نضعها في الثلاجة مدة 10 دقائق حتى يصبح متماسكة. نغسل المنطقة التي نريد دهنها بالكريم، ثم نقوم بدهن الكريم ونتركه مدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد، ونستخدم أي كريم مرطب مناسب للبشرة. فوائد كريم النشا والليمون للبشرة يحتوي هذا الكريم على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:- يحارب حب الشباب الذي يظهر عند أغلب الشباب في فترة المراهقة.

يعمل على تفتيح وتبييض البشرة بسرعة كبيرة جداً حيث يحتوي على فيتامين سي.

يقلل من عملية إفراز البشرة للزيوت.

يقضي على مشكلة الرؤوس السوداء التي تظهر على البشرة بسبب احتوائه على حمض السيتريك.

يزيل الجلد الميت الذي يظهر على الشفاه. الوسوم

يعتبر كريم النشا والليمون من مستحضرات التجميل الطبيعية الرائعة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، والتخلص من البثور والحبوب ويعيد للبشرة نضارتها وحيويتها، كما يعمل على سد المسام الواسعة التي تتراكم عليها البكتيريا والفطريات والجراثيم وتسبب التهابات، وينصح أغلب المتخصصين في مجال التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية، لأنها ليس لها أي تأثير جانبي على البشرة عند استخدامها باستمرار، حيث لا تحتوي على أي مواد كيميائية، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداد هذا الكريم في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه من أول استعمال. مكونات عمل كريم النشا والليمون مكونات عمل كريم النشا والليمون سوف نتعرف على مكونات عمل هذا الكريم الرائع وهى كما يلي:- ملعقتان كبيرتان من النشا.

أربع ثمرات من الليمون.

كوب من الماء النقي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدي طريقة تحضير كريم النشا والليمون بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نقطع ثمرات الليمون قطع صغيرة بقشرة، ثم نقوم بوضعها في وعاء ونضيف إليها كوب من الماء، ثم نضعهم على النار حتى يصبح الليمون طري جداً. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخلة الليمون، ثم نقوم بفرمه جيداً حتى يصبح ناعم تماماً. نضع النشا على خليط الليمون، ثم نضيف إليه فنجان من الماء، ثم نضعهم على النار لمدة خمس دقائق مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يصبح الخليط كريمي الشكل. نحضر علبة فارغة نظيفة، ثم نضع الكريم داخلها، ثم نضعها في الثلاجة مدة 10 دقائق حتى يصبح متماسكة. نغسل المنطقة التي نريد دهنها بالكريم، ثم نقوم بدهن الكريم ونتركه مدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد، ونستخدم أي كريم مرطب مناسب للبشرة. فوائد كريم النشا والليمون للبشرة يحتوي هذا الكريم على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:- يحارب حب الشباب الذي يظهر عند أغلب الشباب في فترة المراهقة.

يعمل على تفتيح وتبييض البشرة بسرعة كبيرة جداً حيث يحتوي على فيتامين سي.

يقلل من عملية إفراز البشرة للزيوت.

يقضي على مشكلة الرؤوس السوداء التي تظهر على البشرة بسبب احتوائه على حمض السيتريك.

يزيل الجلد الميت الذي يظهر على الشفاه.

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