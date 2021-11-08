كبسة الجمبري من أهم أنواع الأكلات التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، فهي من الأطباق الرئيسية المعروفة والمميزة التي تقدم في المطاعم المشهورة ويقبل على تناولها الكثيرون لأنها تتمتع بمذاق رائع، فالجمبري يحتوي على فيتامينات مهمة للجسم مثل فيتامين ب١٢ الذي يحمي خلايا الدم الحمراء والأعصاب، ويعد مصدر غني بالأوميجا 3 والمعادن المهمة مثل الزنك المفيد جداً للصحة، كما يحتوي على نسبة عالية من البروتينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في علاج الالتهابات وتمنع الإصابة بضعف الذاكرة، ولذا يعتبر من أهم وأفضل أنواع المأكولات البحرية المهمة لصحة الجسم، ويعد الجمبري من الأغذية الصحية قليلة السعرات الحرارية التي تساعد في خسارة الوزن، لأنها تعمل على زيادة الإحساس بالشبع وتقلل الشهية للطعام،ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كبسة الجمبري ألذ وأطيب أكلة يمكن تحضيرها في دقائق.



يتم تحضير كبسة الجمبري بمكونات بسيطة ذات قيمة غذائية عالية تفيد الجسم وتساعد على النشاط، وهى كالتالي:-

2 كوب أرز بسمتي مغسول.

كوب أرز بسمتي مغسول. ٣ كوب ماء ساخن.

كيلو جمبري مقشر ومغسول.

بصلة متوسطة مفرومة.

نصف كوب طماطم مقطع مكعبات.

ثلث كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

توابل ملعقة صغيرة من (ملح / فلفل اسود / بابريكا / كركم / حبهان مطحون / كمون/ كزبرة جافة مطحونة)

كبسة الجمبري من الأكلات التي يمكن تحضيرها في دقائق بخطوات سريعة كالتالي:-

نضع 2 ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة من السمن في إناء على النار ثم نضيف الجمبري ونقلب جيداً. نضيف التوابل نصف ملعقة صغيرة من الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الكمون، الكزبرة الجافة، الكركم والحبهان. ونقلب جيداً لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار ونصفي صوص الجمبري ونحتفظ به. ثم نضع البصل المفروم في قدر به ملعقة سمن مع التقليب ثم نضيف الثوم المفروم، الزنجبيل المفروم، الطماطم المقطع مكعبات والكزبرة الخضراء. نقلب جيداً ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة، البابريكا، الكركم والحبهان المطحون. ثم نضيف 3 أكواب ماء ساخن، وعندما يبدأ الخليط في الغليان نضيف 2 كوب أرز بسمتي مغسول ومصفي ثم نضيف صوص الجمبري. بعد مرور عشر دقائق نضع الجمبري على وجه الأرز ونترك المكونات على نار هادئة لمدة ٢٠ دقيقة حتى ينضج الأرز تماماً. نضع الأرز والجمبري في طبق التقديم ويزين بقليل من الكزبرة الخضراء. ثم يتم التقديم بجانب السلطات الحارة مثل سلطة الدقوس وبألف صحة وعافية.

طريقة عمل سلطة الدقوس

تعتبر سلطة الدقوس من أشهر السلطات الحارة التي يتم تقديمها بجانب الأكلات الرئيسية، ويمكننا تحضيرها بمكونات بسيطة ومذاق طيب.

المكونات

2 ثمرة طماطم.

2 فلفل حار.

1 فلفل رومي بارد.

ملعقة خل.

2 فص ثوم.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

طريقة التحضير