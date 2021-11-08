كيكة البسيمة بالبرتقال بوصفة سهلة جداً والطعم روعة

تعتبر كيكة البسيمة بالبرتقال ، من هي نوع من أنواع الكيك الذي يحتوي على جوز الهند فهي عبارة عن كيك بنكهة جوز الهند وعصير البرتقال، تمتاز بطعم ورائحة جميلة تختلف عن طريقة الكيك العادي، ويتم تزينها بأكثر من طريقة يمكن استخدام صوص البرتقال أو يمكن تزينها بعصير البرتقال فقط فهو يصب على الكيك وهو ساخن فيعطي لها قوام طري وجميل، ومكوناتها بسيطة جداً وتعتبر من الحلويات اللذيذة والجميلة والمغذية جداً، وهناك الكثير من أنواع الكيك مثل كيك الزبادي وكيك الفانيليا وكيكة جوز الهند وغير ذلك أنواع كثيرة ومتنوعة وعديدة لكل منها مذاقها الخاص، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة البسيمة بالبرتقال بقوام رائع وطعم لذيذ جداً.

مكونات عمل كيكة البسيمة بالبرتقال

تتكون البسيمة من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب دقيق.

كوب ونصف سكر.

كوب لبن بالقشطة أو كريمة لباني.

5 ملاعق كبيرة بشر برتقال.

4 بيضات.

2 كوب جوز الهند.

باكو بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

للزينة

نصف كوب من عصير البرتقال.

3 أكواب من السكر البودر.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة جداً يمكننا تحضير كيكة البسيمة بالبرتقال وذلك باتباع الآتي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة البيض مع الفانيليا والسكر وبشر البرتقال واللبن أو الكريمة ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف جوز الهند ونقلب المكونات مرة أخرى. ثم نخلط الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السائل ونمزج المكونات جيداً. نضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومبطنة برشة خفيفة جداً من الدقيق. ندخل الصينية الفرن(مسخن مسبقاً) على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف. ثم نتركها حتي تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونصب فوقها صوص البرتقال. نتركها لكي تبرد قليلاً ثم نزينها بشرائح البرتقال ورشة من جوز الهند، وتقطع وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة تحضير صوص البرتقال للتزين

يتم تجهيز صوص البرتقال كالآتي:ـ

نقوم بوضع ثلاثة أكواب من السكر في وعاء ثم نضيف إليها نصف كوب من عصير البرتقال.

ثم نمزج المكونات جيداً حتي يصبح الخليط ناعم جداً.

ثم يصب فوق الكيكة كنوع من التزيين.

فوائد جوز الهند

يحتوي جوز الهند على العديد من الفوائد نظرا لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة مثل المغنيسيوم والنحاس ومن أهم فوائده ما يلي:-