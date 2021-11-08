فطائر البطاطس التركية في المقلاة بمكونات مغذية وطريقة سريعة

تعتبر فطائر البطاطس التركية من ألذ الأكلات التي يشتهر بها المطبخ التركي الذي يتميز بالعديد من الوصفات الشهية والمميزة، وهى من الأكلات السهلة والسريعة التحضير التي تصلح كوجبة غداء أو عشاء خفيفة، كما تتميز مكونات الفطائر بأنها متوفرة وغير مكلفة ومفيدة للجسم، فهي عبارة عن مجموعة من الخضروات المليئة بالفيتامينات والمعادن المهمة لتغذية الجسم وتقوية المناعة، كما أنها تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن أهم هذه الخضروات البطاطس الغني بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع وتقليل الشهية للطعام، فتناول البطاطس المسلوقة أو المشوية يساعد في إنقاص الوزن، بينما تسبب البطاطس المقلية زيادة الوزن، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر البطاطس التركية في المقلاة بخطوات سهلة وسريعة.

يتم تحضير الفطائر التركية بالمكونات البسيطة التالية:-

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب وربع ماء

الحشوة

٤ حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

٣ حبات فلفل حار أو رومي.

نصف كوب بصل أخضر مفروم.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

توابل ( ملح / فلفل أسود / كمون / كزبرة جافة / بابريكا / زنجبيل بودرة ).

فطائر البطاطس التركية من الأكلات السريعة التي تصلح كوجبة عشاء خفيفة لها مذاق مميز، ويتم تحضيرها بالخطوات السريعة التالية:-

نضع الدقيق، الملح، والماء في إناء عميق، ونعجن حتى نحصل على عجينة متجانسة وطرية. نقسم العجينة لأربع قطع متساوية، ثم نغطي قطع العجين ونتركها لمدة ٢٥ دقيقة حتى يسهل فردها. ثم نخلط البطاطس، والبصل الأخضر، والفلفل الحار، والثوم المفروم، والكزبرة الخضراء. ثم نقوم بإضافة التوابل الملح، والكمون، والفلفل الأسود، والكزبرة الجافة، والبابريكا، والزنجبيل ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. نفرد قطعة من العجين على شكل دائرة ونضع كمية من الحشوة في المنتصف ثم نغلقها بإحكام. بعد ذلك نقوم بفردها مره ثانية على شكل دائرة ونكرر ذلك مع باقي قطع العجين. نضع الفطائر في مقلاة ساخنة على النار بها قليل من الزيت، ونتركها حتى تأخذ لون ذهبي من الجهتين. وعند تمام النضج نتركها قليلاً لتبرد، ثم تقدم بألف صحة وعافية.

فوائد البطاطس للجسم

تحتوي البطاطس على الكثير من العناصر الغذائية التي لها العديد من الفوائد، لكن الحصول على هذه الفوائد مرتبط بطريقة الطهي ، حيث تعتبر طريقة القلي غير صحية وتزيد كمية السعرات الحرارية في البطاطس ولذلك يجب اختيار طريقة طهي صحية مثل الشوي أو السلق لنستفيد من فوائدها، ومن أهمها ما يلي: