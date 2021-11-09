أسرع طريقة عمل الكرواسون القطني الهايش بأقل تكاليف وبطعم شهي

كرواسون اللذيذ الهش يعتبر من الأطعمة اللذيذة التي سنقدمها لك لأنه يمكن استخدامه كوجبة إفطار أو عشاء ، ومن المعجنات والمخبوزات يمكن تناولها في العديد من الأماكن مثل النادي والمدرسة ، كما يمكن حفظها في الثلاجة وإخراجها عند الحاجة. وتتمكن ربة المنزل استخدامه كحلوى. يمكن صنع الكرواسون بحشوات مختلفة مثل المربى والجبن والشوكولاتة، وأليكم طريقة عمل الكرواسون الهش في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

ستة أكواب طحين.

علبة زبادي .

ملعقة ونصف من الخميرة.

ملعقة نشاء.

– ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

– نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب زيت .

القليل من الماء الفاتر للعجن

– بيض للكرواسون.

شكولاته

ذوبي الخميرة بملعقتين كبيرتين من الماء الفاتر وانتظري ثانية ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من السكر قبل أن يتخمر تمامًا. تخلط جميع المكونات المتبقية معًا ، ثم تبدأ في إضافة الخميرة ، ثم تضاف الماء الفاتر شيئًا فشيئًا حتى تتشكل العجينة وتصبح متماسكة تمامًا. اتركيه ليتخمر لمدة ساعة أو ساعة ونصف.

قم بالزبدة في المكان الذي تذهب إليه قبل العجين ، ويفضل أن تكون صينية الخبز ، اصنع الكرواسان بالشكل الذي يحبه الجميع أو كيفما تريد. – شكلي العجينة وحشوها بالشوكولاتة ووزعيها فوق الكرواسان. – رتبي القطع في الصينية وادهن جوانب قطع البيض وضعيها في الفرن على حرارة 200 درجة. – بالنسبة لطريقة صنع كرواسان الجبن ، يمكنك استبدال جبن بدلا من الشوكولاتة حسب الرغبة الذي تفضله.

كوبان ونصف دقيق.

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

كوب متواضع من الماء الفاتر.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبيرة سكر.

كوب جبن مبشور.

بيضة.

ربع كوب زبدة.

ينخل الدقيق في وعاء عميق ثم يضاف الملح والسكر والخميرة ويخلط جيدا. نضيف البيض ثم يعجن باستمرار حتى نحصل على عجينة متجانسة. نترك العجين يتخمر لمدة ساعة ، ثم نقطعه إلى كرات صغيرة. نقوم بالفرد كرات العجينة وتقعطع على مثلثات ، ثم نملأها بالجبن المبشور (نضعها في منتصف العجينة) ، ونغلقها ونلفها على شكل هلال ، ونلف الشام أسفل القاعدة. نحو الأعلى ثم قم بتشكيله عن طريق عمل نقاط دخول صغيرة بشوكة على سطحه ودهن المظهر بصفار البيض. نضع مثلثات الكرواسون في الفرن ، على حرارة متوسطة ، ونتركه يتحول إلى اللون البني لمدة ساعة. نقوم بدهن الكرواسون بالفرن بقليل من السمن .

مكونات الكرواسون بالشكولاتهطريقة تحضيرالكرواسون بالشكولاته – أولا وقبل كل شيء كيف تصنع عجينة الكرواسون:ثانيًا: صناعة الكرواسون وتشكيله: