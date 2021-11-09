طريقة عمل الكليجة السعودي في المنزل بكل سهولة زي المحلات

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الكليجة السعودي ، تعتبر من الحلويات السعودية المشهورة والتي تتميز بشكلها الرائع ومذاقها الشهي، وتختلف طريقة تحضيرها من مدينة الي أخر، وعند زيارة السعودية ومدنها يقبل عليها الكثير لتناولها لأنها هشة وشهية، وتعتبر من الحلويات الشعبية المشهورة، وتعتبر من الحلويات التي يحبها تناولها الكثير من الصغار والكبار، ويمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو القهوة، وتعتقد بعض السيدات أن طريقة تحضيرها صعبة بل بالعكس هي سهلة جداً، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل الكليجة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات الكليجة السعودي
تتكون الكليجة السعودي من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالتالي:-
- 3 أكواب من الطحين أو الدقيق الأسمر.
- كوب ونصف من الماء.
- مقدار كوب من الطحين أو الدقيق الأبيض.
- كوب من الزبدة.
- نصف كوب من الحليب البودرة.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار ملعقة صغيرة خميرة فورية.
هناك بعض المكونات لعمل حشوة الكليجة وهي كالآتي:-
- ملعقة كبيرة الهيل المطحون.
- مقدار ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من اللومي الناعم.
- مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.
- نصف كوب من السكر.
- بيضة للوجه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكليجة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء وضعي به الطحين أو الدقيق ونضيف بعد ذلك اليه الطحين الأسمر والفانيليا والحليب البودرة ونقلب المكونات جيدا حتي تمتزج مع بعضها.
- نضيف بعد ذلك كمية من الماء في إناء أخر ونضيف الخميرة كمية من السكر ونقلب المكونات جيدا الى ان يذوب السكر ونترك الخليط لمدة 15 دقيقة.
- نضيف الزبدة الى الخليط السائلة ونقلب المكونات السائلة جيدا ثم قومي بعمل حفرة في منتصف مكونات الدقيق الجافة ونضيف المكونات السائلة ونعجنهم جيدا الى ان تتشكل لدينا عجينة متجانسة ومتماسكة نغطي العجينة ونتركها حتي ترتاح لمدة ساعة وربع تقريباً.
- تحضير إناء آخر ونوضع به مكونات الحشوة ونضع الكمية الباقية من السكر ونضيف اليه القرفة واللومي والزنجبيل الهيل وتخلط المكونات جيداً.
- قومي بتقسم العجينة الى كرات صغيرة متساوية ثم نفرد العجينة الكرة بباطن اليد ونضيف كمية من الحشوة عليها ونغلقها ونكورها مرة أخر ثم نعمل نقش عليها حسب الرغبة ثم ندهنها بالبيض ونضعها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت النباتي أو السمن قومي بتكرر هذه الخطوات الى ان تنتهي كمية العجين.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية ندخل الصينية للفرن الساخن لمدة 25 دقيقة الى ان تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الكليجة من الفرن ونتركها حتي تبرد ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو كوب من عصير البرتقال.
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الكليجة السعودي ، تعتبر من الحلويات السعودية المشهورة والتي تتميز بشكلها الرائع ومذاقها الشهي، وتختلف طريقة تحضيرها من مدينة الي أخر، وعند زيارة السعودية ومدنها يقبل عليها الكثير لتناولها لأنها هشة وشهية، وتعتبر من الحلويات الشعبية المشهورة، وتعتبر من الحلويات التي يحبها تناولها الكثير من الصغار والكبار، ويمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو القهوة، وتعتقد بعض السيدات أن طريقة تحضيرها صعبة بل بالعكس هي سهلة جداً، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل الكليجة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات الكليجة السعودي
تتكون الكليجة السعودي من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالتالي:-
- 3 أكواب من الطحين أو الدقيق الأسمر.
- كوب ونصف من الماء.
- مقدار كوب من الطحين أو الدقيق الأبيض.
- كوب من الزبدة.
- نصف كوب من الحليب البودرة.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار ملعقة صغيرة خميرة فورية.
هناك بعض المكونات لعمل حشوة الكليجة وهي كالآتي:-
- ملعقة كبيرة الهيل المطحون.
- مقدار ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من اللومي الناعم.
- مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.
- نصف كوب من السكر.
- بيضة للوجه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكليجة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء وضعي به الطحين أو الدقيق ونضيف بعد ذلك اليه الطحين الأسمر والفانيليا والحليب البودرة ونقلب المكونات جيدا حتي تمتزج مع بعضها.
- نضيف بعد ذلك كمية من الماء في إناء أخر ونضيف الخميرة كمية من السكر ونقلب المكونات جيدا الى ان يذوب السكر ونترك الخليط لمدة 15 دقيقة.
- نضيف الزبدة الى الخليط السائلة ونقلب المكونات السائلة جيدا ثم قومي بعمل حفرة في منتصف مكونات الدقيق الجافة ونضيف المكونات السائلة ونعجنهم جيدا الى ان تتشكل لدينا عجينة متجانسة ومتماسكة نغطي العجينة ونتركها حتي ترتاح لمدة ساعة وربع تقريباً.
- تحضير إناء آخر ونوضع به مكونات الحشوة ونضع الكمية الباقية من السكر ونضيف اليه القرفة واللومي والزنجبيل الهيل وتخلط المكونات جيداً.
- قومي بتقسم العجينة الى كرات صغيرة متساوية ثم نفرد العجينة الكرة بباطن اليد ونضيف كمية من الحشوة عليها ونغلقها ونكورها مرة أخر ثم نعمل نقش عليها حسب الرغبة ثم ندهنها بالبيض ونضعها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت النباتي أو السمن قومي بتكرر هذه الخطوات الى ان تنتهي كمية العجين.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية ندخل الصينية للفرن الساخن لمدة 25 دقيقة الى ان تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الكليجة من الفرن ونتركها حتي تبرد ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو كوب من عصير البرتقال.
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