طريقة عمل الكليجة السعودي في المنزل بكل سهولة زي المحلات

الكليجة السعودي ، تعتبر من الحلويات السعودية المشهورة والتي تتميز بشكلها الرائع ومذاقها الشهي، وتختلف طريقة تحضيرها من مدينة الي أخر، وعند زيارة السعودية ومدنها يقبل عليها الكثير لتناولها لأنها هشة وشهية، وتعتبر من الحلويات الشعبية المشهورة، وتعتبر من الحلويات التي يحبها تناولها الكثير من الصغار والكبار، ويمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو القهوة، وتعتقد بعض السيدات أن طريقة تحضيرها صعبة بل بالعكس هي سهلة جداً، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل الكليجة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات الكليجة السعودي

تتكون الكليجة السعودي من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالتالي:-

3 أكواب من الطحين أو الدقيق الأسمر.

كوب ونصف من الماء.

مقدار كوب من الطحين أو الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة صغيرة خميرة فورية.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل حشوة الكليجة وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة الهيل المطحون.

مقدار ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من اللومي الناعم.

مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.

نصف كوب من السكر.

بيضة للوجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكليجة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-