” بدون مواد كيميائية ” بكيس خميرة حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير خلال ساعتين أقوي كيراتين طبيعي للشعر

الخميرة من أفضل المواد التي يمكن استخدامها في وصفات الشعر حيث لها العديد من الفوائد للبشرة فهي تعمل على تنعيم الشعر وتساعد في فرد الشعر المجعد وتعطي نتيجة مثل الكرياتين الصناعي الذ يحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي تشكل ضرر كبير للشعر فهي تضعف الشعر وتسبب تساقطه وتقصفه، ولذلك يبحث الكثير من السيدات عن كيفية استخدام الخميرة للتخلص من مشكلة الشعر المجعد والحصول على نتيجة جيدة، وهو ما سنقدمه بالتفصيل خلال السطور القادمة.

طريقة تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر

الخميرة من المواد التي يمكن استخدامها لأنواع الشعر المختلفة وتعطي نتيجة هائلة مع كل أنواع الشعر، ويمكن استخدام الخميرة للشعر للعديد من الأغراض أهمها انها تفرد الشعر المجعد، كما انها تكسب الشعر حيوية ونضارة وتجعل مظهرة جميل، كما تقلل من عملية التساقط حيث تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر المغذية للشعر، ويمكن استخدام الخميرة للتخلص من تجعد الشعر من خلال الوصفة التالية: –

يتم وضع معلقة من العسل الأبيض مع معلقة ربع كوب حليب دافئ، ويقلب حتى يذوب العسل وبعد ذلك يضاف معلقتان خميرة مع التقليب.

يترك الخليط السابق حتى تمتزج المكونات ويتخمر ويستغرق ذلك ربع ساعة.

يتم إضافة عدد اثنان من صفار البيض فقط على الخليط السابق ويقلب ويضاف ربع معلقة من زيت الزيتون.

بعد تقليب المكونات توضع على شعر تم غسله من قبل والحرض على تدليك الوصفة في كل أجزاء الشعر.

تترك ساعة على الشعر وبعد ذلك يتم غسل الشعر بشكل عادي.

ما هي أهمية استخدام ماسك الخميرة للشعر

وصفة الخميرة التي ذكرنها في السطور السابقة من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها على الشعر حيث ان لها أهمية كبيرة تتمثل في انها: –