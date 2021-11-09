طريقة عمل الثومية بدون بيض في المنزل بمكونات بسيطة مثل المطاعم

تعتبر الثومية من الإضافات الهامة لأغلب الأكلات السورية، بل والمصرية أيضاً، فهي تعطي تذوقاً رائعاً للطعام، و تبحث الأمهات عن طرق عمل الثومية فى المنزل، لضمان جودتها، ونظافتها، كما أن عند شرائها تكون مكلفة، وكمياتها بسيطة أما عند صنعها في المنزل تصبح غير مكلفة وتعطي كميات كبيرة، وسوف نشير في ذلك المقال عن طريقة عمل الثومية بتكاليف بسيطة وبسهولة.

طريقة عمل الثومية في المنزل بمكونات بسيطة

تعطي الثومية طعم رائع عند إضافتها للأطعمة المختلفة مثل البرجر، وللحصول على أفضل طريقة لعمل الثومية في المنزل وهي كلأتي:

طريقة عمل الثومية بالنشا

المكونات:

ملعقتان كبيرتان مملوءتان بالنشا.

اربعة فصوص من الثوم المهروس.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

نصف كوب من الماء الفاتر.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

الطريقة:

احضري بولة عميقة، وضعي فيها الثوم المهروس.

قومي بإضافة ملعقة النشا، وقلبيها جيداً.

اضيفي عصير الليمون، وقلبي مرة أخرى.

ضعي الفلفل الأسود والملح حسب رغبتك، وقلبي جيداً.

قومي بإضافة الزيت تدريجياً.

قلبي جيداً حتى الحصول على قوام مناسب بإضافة الماء.

قومي بوضعها في الثلاجة، واستخدميها وقتما تشائين.

الثومية بالمايونيز

من أفضل، وأسهل طرق عمل الثومية طريقة الثومية بالمايونيز، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.

ثلاث فصوص ثوم مهروس.

نصف ملعقة من الخل الأبيض.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

رشة فلفل اسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء الفاتر.

علبة من الزبادى.

الطريقة:

استخدمي الخلاط الكهربائي في التحضير.

قومي بوضع علبة الزبادي.

ثم أضيفي إليها الخل، واخلطيهم سوياً.

اضيفي الملح، والفلفل الأسود.

ثم قومي باضافة المايونيز، واخلطي جيداً.

اخلطي معهم الثوم المهروس.

لاحظي قوام الثومية يمكنك إضافة الماء للحصول على قوام خفيف.

ضعيها في علبة محكمة الغلق.

اتركيها في الثلاجة، واستخدميها عندما تحتاجينها.

الثومية بالبطاطس

من أنواع الثومية سريعة التحضير الثومية بالبطاطس، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ملعقة من ملح الطعام.

حبة متوسطة الحجم من البطاطس مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

عشرة فصوص من الثوم المهروس.

كوب من الماء.

عصرة ليمون.

الطريقة: