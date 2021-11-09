بـ2 بيضة وكوب حليب.. كيكة الشكولاتة الذيذة هشه مثل القطن بطعم خيالي

بـ2 بيضة وكوب حليب.. كيكة الشكولاتة الذيذة هشه تعتبر كيكة الشوكولاتة من ألذ الحلويات التي يحبها الجميع، حيث يمكنك صنع كيك الشوكولاتة في المنزل والحصول على أفضل مذاق على الإطلاق، حيث أن الكيك م أطيب ما يمكنك تناوله في أي وقت، يعتبر الكيك من أكثر ما يحبه الصغار ولكنه مكلف عن الشراء من الخارج، يمكنك عملها في المنزل بشكل رائع ومذاق طيب، حيث أنك سوف تتحكمي في الكمية والشكل النهائي لها، سوف نتعرف على افضل طريقة لصنع كيك الشكولاتة بالخطوات. بـ2 بيضة وكوب حليب.. كيكة الشكولاتة الذيذة هشه بـ2 بيضة وكوب حليب.. كيكة الشكولاتة الذيذة هشه مكونات الكيك بالشوكولاتة 2 كوب كبير سكر أبيض

2 بيض

نصف كوب صغير زيت ذرة.

تلات اربع كوب من الكاكاو السادة.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كوب كبير حليب.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقتين من الحليب كبيرة الحجم.

كوب واحد كبير ماء مغلي.

ربع كوب صغير سمن. طريقة التحضير علينا تجهيز وعاء كبير الحجم ونضع به الدقيق مع البيكنج بودر ثم رشة ملح من ثم نخلط بالخلاط الكهربائي.

نضيف الحليب بالتدريج ومن ثم البيض والزيت ونخفق مرة أخرى ومن ثم نجهز الصينية.

ندهن الصينية بزيت خفيف مع رشة دقيق، نضع الخليط في الصينية.

نسخن الفرن على 180 مئوية.

نضع الصينية في الفرن نصف ساعة.

نجهز كريمة للتزيين من خلال خلط كوب سكر مع كوب حليب مع الضرب بالمضرب الكهربائي، ومن ثم نضع الخليط على الكيك بعد خروجه من الفرن.

تقطع الكيك وتقدم مع الشاي والقهوة. أسرار نجاح الكيك كيكة الشوكولاتة يجب عدم فتح باب الفرن حتى لا تهبط الكيك بسبب دخول الهواء الساخن.

يجب عدم فتح باب الفرن حتى لا تهبط الكيك بسبب دخول الهواء الساخن. استخدام بيض بنفس درجة حرارة الغرفة.

الحرص على عدم ترك الكيك فترة طويلة بدون دخول الفرن.

الحرص على تسخين الفرن قبل وضع الصينية بالفرن بوقت كافي حتى تنضج بشكل جيد.

يجب استخدام مكونات جيدة والتأكد من صلاحيتها.

القيام باستخدام صينية تكفي الكمية الخاصة بخليط الكيك حتى تكون هشة.

مراعاة استخدام دقيق جيد.

الحرص على نخل الدقيق قبل استخدامه.

اختيار بكينج بودر من نوع جيد ومعروف.

عدم وضع الكيك على سطح بارد فور اخراجها من الفرن حتى لا تهبط. الوسوم

بـ2 بيضة وكوب حليب.. كيكة الشكولاتة الذيذة هشه تعتبر كيكة الشوكولاتة من ألذ الحلويات التي يحبها الجميع، حيث يمكنك صنع كيك الشوكولاتة في المنزل والحصول على أفضل مذاق على الإطلاق، حيث أن الكيك م أطيب ما يمكنك تناوله في أي وقت، يعتبر الكيك من أكثر ما يحبه الصغار ولكنه مكلف عن الشراء من الخارج، يمكنك عملها في المنزل بشكل رائع ومذاق طيب، حيث أنك سوف تتحكمي في الكمية والشكل النهائي لها، سوف نتعرف على افضل طريقة لصنع كيك الشكولاتة بالخطوات. بـ2 بيضة وكوب حليب.. كيكة الشكولاتة الذيذة هشه بـ2 بيضة وكوب حليب.. كيكة الشكولاتة الذيذة هشه مكونات الكيك بالشوكولاتة 2 كوب كبير سكر أبيض

2 بيض

نصف كوب صغير زيت ذرة.

تلات اربع كوب من الكاكاو السادة.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كوب كبير حليب.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقتين من الحليب كبيرة الحجم.

كوب واحد كبير ماء مغلي.

ربع كوب صغير سمن. طريقة التحضير علينا تجهيز وعاء كبير الحجم ونضع به الدقيق مع البيكنج بودر ثم رشة ملح من ثم نخلط بالخلاط الكهربائي.

نضيف الحليب بالتدريج ومن ثم البيض والزيت ونخفق مرة أخرى ومن ثم نجهز الصينية.

ندهن الصينية بزيت خفيف مع رشة دقيق، نضع الخليط في الصينية.

نسخن الفرن على 180 مئوية.

نضع الصينية في الفرن نصف ساعة.

نجهز كريمة للتزيين من خلال خلط كوب سكر مع كوب حليب مع الضرب بالمضرب الكهربائي، ومن ثم نضع الخليط على الكيك بعد خروجه من الفرن.

تقطع الكيك وتقدم مع الشاي والقهوة. أسرار نجاح الكيك كيكة الشوكولاتة يجب عدم فتح باب الفرن حتى لا تهبط الكيك بسبب دخول الهواء الساخن.

يجب عدم فتح باب الفرن حتى لا تهبط الكيك بسبب دخول الهواء الساخن. استخدام بيض بنفس درجة حرارة الغرفة.

الحرص على عدم ترك الكيك فترة طويلة بدون دخول الفرن.

الحرص على تسخين الفرن قبل وضع الصينية بالفرن بوقت كافي حتى تنضج بشكل جيد.

يجب استخدام مكونات جيدة والتأكد من صلاحيتها.

القيام باستخدام صينية تكفي الكمية الخاصة بخليط الكيك حتى تكون هشة.

مراعاة استخدام دقيق جيد.

الحرص على نخل الدقيق قبل استخدامه.

اختيار بكينج بودر من نوع جيد ومعروف.

عدم وضع الكيك على سطح بارد فور اخراجها من الفرن حتى لا تهبط.

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