بخلطة وتوابل رهيبة طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بطعم حكاية ألذ طعم هتدوقيه

لا يقتصر كباب الحلة على اللحم فقط بل أن الكثير من الأشخاص يفضلون الدجاج أكثر من اللحم لذلك يتم عمل كباب الحلة بالدجاج أيضاً ويتميز بمذاقه اللذيذ، والشهي، حيث يمكن تناوله مع الأرز أو العيش على حسب الرغبة ويمكن أن يضاف إلى جانبها أنواع مختلفة من السلطات لتكون وجبة متكاملة العناصر الغذائية ومليئة بالفيتامينات والبروتينات، وسوف نتعرف بشكل تفصيلي عن طريق تجهيز من خلالنا الان.

طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ

هي طريقة سهلة وبسيطة ويمكن لأي شخص القيام بها ولا يشترط أن يكون لديه مهارة وخبرة كبيرة في الطهي

المقادير

صدور دجاج مخلية.

بصلة كبيرة واحدة.

حبة واحدة من كل من الطماطم والفلفل الكوبي.

ثوم مفروم حوالي 3 فصوص.

ملعقة صغيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

يتم تقطيع الدجاج إلى مكعبات كبيرة الحجم.

يتم إحضار مقلاة كبيرة ويتم وضع بها الزيت مع السمن.

يتم تقطيع البصل ووضعه على النار.

يتم فرم الثوم ونضعه على البصل.

يتم التقليب حتى يأخذ كل منهم اللون الذهبي.

يتم وضع قطع الدجاج في المقلاة ويتم تقليبها.

توضع كمية صغيرة من المياة عليها بحيث لا تغطي الدجاج.

يترك الدجاج على النار حوالي نصف

ساعة حتى ينضج تماماً.

يكون جاهز للتقديم مع العيش أو الأرز.

طريقة عمل كباب الحلة باللحم

المقادير

بصلة واحدة كبيرة.

ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

حبة واحدة من الفلفل الكوبي.

ماء ساخن.

كيلو من اللحم.

طريقة التحضير