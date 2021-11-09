بمقادير صحيحة ومقرمشة طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بخطوات سهلة وطعم لذيذ بأقل تكلفة

يعد التمر من أنواع البلح أو التمر ذو فائدة عالية حيث يعمل على علاج بعض الأمراض مثل الأنيميا وأصابع التمر يفضلها الأطفال والكبار ويمكن أكلها كنوع من وجبات السناك الخفيفة ومكن الممكن أن يأخذها الأطفال في اللانش بوكس كوجبة إفطار او يمكن تناولها في العشاء وسوف نقوم في هذا المقال بعرض طريقة عمل أصابع للتمر بالسمسم.

طريقة عمل اصابع التمر بالسمسم في المنزل بكل سهولة

تعتبر أصابع التمر بالسمسم من الوجبات المفيدة للجسم كما أنها تعتبر نوع من أنواع الحلويات فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال اليوم وإليك الوصفة بكل سهولة فيما يلي:

المكونات:

كوبان كبيران من دقيق الحلويات.

باكو من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

باكو من البيكنج بودر أو الكيك شيف.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

رشه من القرفة الناعمة المطحونة.

ربع كوب من زيت الذرة النقي.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من السمسم المحمص.

نصف كيلو من التمر المفصص المفروم.

بولة عميقه لخلط العجين.

كوب من الزجاج.

بيضة لدهن الوجه.

قومي بوضع الخميرة وضعي عليها السكر وربع كوب من الماء في كوب من الزجاج.

قومي بنخل الدقيق جيداً.

احضري وعاء عميق وقومي بوضع الدقيق به.

اضيفي البيكنج بودر أو الكيك شيف إلى الدقيق وقلبيهم جيداً.

قومي بإضافة القرفة المطحونة على المكونات السابقة.

اضيفي ملح الطعام إلى المكونات.

ثم تجدين الخميرة قد تزايد حجمها إلى أضعاف فقومي بسكبها على المكونات.

قومي بإضافة الزيت تدريجياً مع الخلط بيدك جيداً حتي لايكون هناك أي تكتلات بالعجين.

اضيفي الماء الدافئ تدريجياً وقومي بالعجن لمدة لاتقل عن عشرة دقائق بيدك أو استخدمي العجان الكهربائي سينجز معك الوقت.

جهزي الصواني التي سوف تقومي بخبز أصابع التمر بها.

قومي بدهن الصواني بالزيت.

وإفردى العجينة بالطول وقومي بحشوها بالتمر.

قومي بتقطيع العجينة إلىأصابع.

ادهني العجينة من الخارج بالبيض.

وقومي برش السمسم عليه من الخارج.

ادخليها في فرن ساخن على درجة حرارة

انتظري لمدة 20 دقيقة واخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد.

قدميها مع كوب من الشاي.

الطريقة: