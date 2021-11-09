طريقة عمل السينابون بالصوص الابيض الرهيب بأرخص المكونات بطعم هش وخفيف

السينابون أو مايسمى بحلوى القرفة، من الحلويات الغربية التي اشتهرت بشكل كبير في الكثير من البلاد، وذلك يرجع إلى حب الناس له سواء أطفالا كبار، ويمكن تجهيزه سادة أو بالصوص المميز الابيض وتبحث العديد من الأمهات عن طريقة تجهيزه في المنزل حيث أن شرائه من الخارج مكلف، وغير أمن على الصحة ولذلك سوف نتعرف على طريقة تجهيزها في المنزل بالتفصيل من خلال متابعتنا. طريقة عمل السينابون بالصوص الابيض طريقة عمل السينابون بالصوص الابيض اليكم الان خطوات تجهيز السينابون بالصوص الابيض اللذيذ وطريقة تحضيره بكل سهولة وبدون تكاليف عالية وهي كالآتي: مكونات و طريقة تحضير صوص السينابون الابيض أضيفي ربع كوب من السكر مع ثلاث ملاعق من الزبدة.

اخلطي المكونات في الخلاط الكهربائي جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي.

اضيفي ملعقة من جبن الكريم.

أعيدي الخلط مرة أخرى.

ثم أضيفي خمس ملاعق من الحليب، ورشة من الفانيليا.

استمري في الخفق حتى الحصول على القوام المتجانس الكريمي الابيض. طريقة تحضير السينابون طريقة تحضير السينابون المكونات كوبين من الدقيق.

كوب من اللبن.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

ملعقتين من البيكنج باودر.

ملعقتان من القرفة. طريقة التحضير في وعاء مناسب احضري بداخله الحليب مع السكر والخميرة.

قلبي المكونات جيدًا حتى تختلط.

اتركي الوعاء جانبًا حتى يختمر تمامًا.

في وعاء آخر أضيفي الدقيق مع رشة الملح، مع إضافة البيكنج باودر.

اخلطي المكونات أيضًا جيدًا.

أضيفي الزيت إلى محتويات الدقيق.

قلبي جيدًا الخليط.

أضيفي خليط الخميرة إلى الدقيق، اعجني المحتويات جيدًا.

استمري في العجن حتى الحصول على قوام متماسك، والآن أضيفي رشة القرفة على العجين.

أعيدي العجن مرة أخرى.

اتركي العجينة حتى تختمر جيدًا.

افردي العجينة على سطح صلب، وقسميها إلى مستطيلات.

لفي المستطيلات إلى رولات، رصيها داخل صينية مدهونة بالزبدة.

ادخلي السينابون الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيه حتى يتحمر الوجه.

تأخذ بداخل الفرن لمدة نصف ساعة.

اخرجي السينابون من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم صبي عليه الصوص الابيض من الخارج.

رشي عليه القرفة من الوجه. الوسوم

السينابون أو مايسمى بحلوى القرفة، من الحلويات الغربية التي اشتهرت بشكل كبير في الكثير من البلاد، وذلك يرجع إلى حب الناس له سواء أطفالا كبار، ويمكن تجهيزه سادة أو بالصوص المميز الابيض وتبحث العديد من الأمهات عن طريقة تجهيزه في المنزل حيث أن شرائه من الخارج مكلف، وغير أمن على الصحة ولذلك سوف نتعرف على طريقة تجهيزها في المنزل بالتفصيل من خلال متابعتنا. طريقة عمل السينابون بالصوص الابيض طريقة عمل السينابون بالصوص الابيض اليكم الان خطوات تجهيز السينابون بالصوص الابيض اللذيذ وطريقة تحضيره بكل سهولة وبدون تكاليف عالية وهي كالآتي: مكونات و طريقة تحضير صوص السينابون الابيض أضيفي ربع كوب من السكر مع ثلاث ملاعق من الزبدة.

اخلطي المكونات في الخلاط الكهربائي جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي.

اضيفي ملعقة من جبن الكريم.

أعيدي الخلط مرة أخرى.

ثم أضيفي خمس ملاعق من الحليب، ورشة من الفانيليا.

استمري في الخفق حتى الحصول على القوام المتجانس الكريمي الابيض. طريقة تحضير السينابون طريقة تحضير السينابون المكونات كوبين من الدقيق.

كوب من اللبن.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

ملعقتين من البيكنج باودر.

ملعقتان من القرفة. طريقة التحضير في وعاء مناسب احضري بداخله الحليب مع السكر والخميرة.

قلبي المكونات جيدًا حتى تختلط.

اتركي الوعاء جانبًا حتى يختمر تمامًا.

في وعاء آخر أضيفي الدقيق مع رشة الملح، مع إضافة البيكنج باودر.

اخلطي المكونات أيضًا جيدًا.

أضيفي الزيت إلى محتويات الدقيق.

قلبي جيدًا الخليط.

أضيفي خليط الخميرة إلى الدقيق، اعجني المحتويات جيدًا.

استمري في العجن حتى الحصول على قوام متماسك، والآن أضيفي رشة القرفة على العجين.

أعيدي العجن مرة أخرى.

اتركي العجينة حتى تختمر جيدًا.

افردي العجينة على سطح صلب، وقسميها إلى مستطيلات.

لفي المستطيلات إلى رولات، رصيها داخل صينية مدهونة بالزبدة.

ادخلي السينابون الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيه حتى يتحمر الوجه.

تأخذ بداخل الفرن لمدة نصف ساعة.

اخرجي السينابون من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم صبي عليه الصوص الابيض من الخارج.

رشي عليه القرفة من الوجه.

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