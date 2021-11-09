بمذاق لذيذ طريقة عمل مشروب السحلب بالنشا أحلي مشروب شتوي هتشربيه بحياتك

مع بداية دخول فصل الشتاء، فيبحث الكثير من الناس عن أهم المشروبات التي تساعد على التدفئة ومواجه الجو شديد البرودة خلال الشهور القادمة، ومن المتعارف عليه أن من أهم هذه المشروبات هو السحلب الساخن، كما أن للسحلب الكثير من الفوائد للجسم ، وهو من أهم المشروبات التي تعطي الجسم الطاقة التي يحتاجها للحصول على التدفئة المطلوبة، ولذلك سنتعرف معًا طريقة عمل السحلب بشكل تفصيلي.

فوائد السحلب للجسم

السحلب من أهم المشروبات التي لها العديد من الفوائد للجسم وهي كلأتي:

السحلب يعمل على تغذية الطفل بشكل كامل، ويساعد أيضًا على بناء وتقوية العظام.

السحلب يحل مشاكل العظام بشكل عام فهو يساعد في التخلص من مشكلات العمود الفقري، وايضًا المفاصل، ويعمل على الوقاية من هشاشة العظام.

السحلب يساعد على خفض ضغط الدم بشكل كبير.

طريقة عمل وتحضير السحلب

يمكن تجهيز السحلب بأكثر من طريقة، ولكن الطريقة الاكثر استخدامًا هي كلأتي:

المكونات

كوب ونصف من اللبن الحليب.

ملعقتين من السكر، أو حسب الرغبة.

خمس ملاعق صغيرة من مسحوق السحلب الجاهز.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة واحدة من الزبيب.

رشة من القرفة صغيرة

طريقة التحضير:

ضعي الحليب على النار في وعاء مناسب.

تخفض النار عليه قليلًا يضاف إليه السكر، ويترك حتى يتم الذوبان.

قبل غليان الحليب، قومي بإضافة السحلب بشكل تدريجي مع التقليب السريع له حتى لا تتكون تكتلات.

استمري في التقليب على النار الهادئة حتى يصبح القوام كثيف.

استمري في التقليب للحصول على درجة الكثافة التي ترغبين فيها.

اغلقي النار الان، ثم قومي بصبه في كوب.

قومي بتزينه بالمكسرات، وجوز الهند.

طريقة عمل السحلب على الطريقة السورية

هناك طريقة مميزة جدًا لعمل السحلب لها طعم مميز ولذيذ وهي طريق عمل السحلب السورية وهي كلأتي:

المكونات

كوبين من الحليب كامل الدسم.

ملعقتين من النشا.

ملعقة واحدة من الفانليا.

ملعقتين من السكر.

رشة من القرفة.

مكسرات مختلفة.

طريقة التحضير