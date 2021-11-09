بأقل تكلفة طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بمقادير بسيطة وطعم زي الجاهز

تعتبر الجبنة الرومي من المأكولات السريعة التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار، حيث تدخل الجبنة الرومي في العديد من المأكولات منها في الساندوتشات وكذلك تدخل في عمل الكريبات والمكرونة البشاميل والنجرسكو وغيرها من المأكولات، حيث يمكن أكلها كوجبة في الإفطار عن طريق تقديمها في شكل ساندوتشات وأكلها مع الشاي أو اللبن، وكذلك يمكن تناولها كوجبة في العشاء مع البطاطس والفول وهي وجبة خفيفة علي المعدة، وتعتبر الجبنة الرومي مفيدة لأنها تحتوي علي فيتامين أ وهو مفيد يحتاجه الجسم في تكوين أعضائه. طريقة عمل الجبنة الرومي طريقة عمل الجبنة الرومي المكونات كيلو من اللبن كامل الدسم.

علبة من الزبادي.

ثلث كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثمرتان من البطاطس المهروسة.

ملعقتين كبيرتين من القشطة. طريقة التحضير نحضر إناء ونضعه علي النار ونضع به كيلو اللبن الدسم، ونتركه حتي يصل إلي مرحلة الغليان، مع التقليب المستمر ثم نضيف إليه علبة الزبادي مع التقليب المستمر لمدة خمسة دقائق، للتخلص من الهواء الذي يوجد في الحليب.

ثم نرفع الإناء من علي النار، ونتركه فترة قليلة.

ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وثلث كوب من الماء المثلج، ثم نستمر عملية التقليب الجيد المستمر حتي تتكون الكتل في هذا المخلوط.

ثم نحضر طبق ونضع به البطاطس المهروسة ونضيف بها القشطة ويتم مزجهما جيدا، ثم نضيفهما علي خليط اللبن والزبادي، ونخلطهم جيدا ببعض، حتي يتم الحصول على مخلوط متماسك القوام.

ثم نحضر قطعة من القماش ونضع بها الخليط، ونقوم بالضغط عليه جيدا ونضع عليه ثقل كبير، لكي يتم التخلص من الماء والسوائل الموجودة في الجنبة، ونتركه لمدة عشر ساعات.

ثم بمرور هذا الوقت الكبير، نفرغ هذا المخلوط مرة اخري في قماشة اخري لكي تتم التصفية الجيدة.

ثم بعد عملية التصفيف الجيد، نقوم بوضع الجبنة في الثلاجة ونتركها حتي تتماسك جيدا، وبعد التماسك الجيد يتم خروجها من الثلاجة ويتم تناولها وتصبح ذات طعم لذيذ ونفس نتيجة شرائها من الخارج. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر الجبنة الرومي من المأكولات السريعة التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار، حيث تدخل الجبنة الرومي في العديد من المأكولات منها في الساندوتشات وكذلك تدخل في عمل الكريبات والمكرونة البشاميل والنجرسكو وغيرها من المأكولات، حيث يمكن أكلها كوجبة في الإفطار عن طريق تقديمها في شكل ساندوتشات وأكلها مع الشاي أو اللبن، وكذلك يمكن تناولها كوجبة في العشاء مع البطاطس والفول وهي وجبة خفيفة علي المعدة، وتعتبر الجبنة الرومي مفيدة لأنها تحتوي علي فيتامين أ وهو مفيد يحتاجه الجسم في تكوين أعضائه. طريقة عمل الجبنة الرومي طريقة عمل الجبنة الرومي المكونات كيلو من اللبن كامل الدسم.

علبة من الزبادي.

ثلث كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثمرتان من البطاطس المهروسة.

ملعقتين كبيرتين من القشطة. طريقة التحضير نحضر إناء ونضعه علي النار ونضع به كيلو اللبن الدسم، ونتركه حتي يصل إلي مرحلة الغليان، مع التقليب المستمر ثم نضيف إليه علبة الزبادي مع التقليب المستمر لمدة خمسة دقائق، للتخلص من الهواء الذي يوجد في الحليب.

ثم نرفع الإناء من علي النار، ونتركه فترة قليلة.

ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وثلث كوب من الماء المثلج، ثم نستمر عملية التقليب الجيد المستمر حتي تتكون الكتل في هذا المخلوط.

ثم نحضر طبق ونضع به البطاطس المهروسة ونضيف بها القشطة ويتم مزجهما جيدا، ثم نضيفهما علي خليط اللبن والزبادي، ونخلطهم جيدا ببعض، حتي يتم الحصول على مخلوط متماسك القوام.

ثم نحضر قطعة من القماش ونضع بها الخليط، ونقوم بالضغط عليه جيدا ونضع عليه ثقل كبير، لكي يتم التخلص من الماء والسوائل الموجودة في الجنبة، ونتركه لمدة عشر ساعات.

ثم بمرور هذا الوقت الكبير، نفرغ هذا المخلوط مرة اخري في قماشة اخري لكي تتم التصفية الجيدة.

ثم بعد عملية التصفيف الجيد، نقوم بوضع الجبنة في الثلاجة ونتركها حتي تتماسك جيدا، وبعد التماسك الجيد يتم خروجها من الثلاجة ويتم تناولها وتصبح ذات طعم لذيذ ونفس نتيجة شرائها من الخارج. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل تكلفة طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بمقادير بسيطة وطعم زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.