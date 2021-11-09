أسهل وأسرع طريقة لعمل فطائر بحشو البطاطس للفطار والعشاء بأقل المقادير

فطائر بحشو البطاطس تعد هذه الفطائر من ألذ وأطعم الفطائر التي يمكن تحضيرها من المنزل، كما أن هناك الكثير من ربات البيوت والأمهات الذين يعانون كل يوم من تحضير وجبة الفطور والعشاء تكون مغذية و سهل وسريعة ولذيذة في نفس الوقت، لهذا حرصنا على تقديم فطائر البطاطس السهلة والبسيطة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة في جميع المطابخ، لهذا سنقدم لكي طريقة تحضيرها بالتفصيل. مكونات فطائر بحشو البطاطس معلقة كبيرة من الخميرة⁠.

1 كوب مياه دافئ⁠.

2 كوب حليب دافئ⁠.

1 كوب زيت. ⁠

2 بياض بيض⁠.

ملعقة سكر⁠.

8 أكواب دقيق⁠.

ملعقة صغيرة ملح.⁠ مكونات الحشو: 3 ملعقة كبيرة زيت. ⁠

بصلة مفرومة ⁠متوسطة الحجم.

ملح⁠.

فلفل أسود.⁠

5 بطاطس مسلوقة⁠ متوسطة الحجم.

فلفل أحمر⁠ مكونات دهن الوجة:⁠ صفار بيض⁠

سمسم.

حبة البركة⁠. طريقة تحضير فطائر بحشو البطاطس نضع فى وعاء كبير الخميرة و السكر الأبيض ثم المياه الدافئ ونقلبهم جيدا.⁠

بعد ذلك نضيف الحليب الدافئ ونقلب ثم نضع الزيت.

نضيف الآن بياض بيض والملح والقليل من الفلفل الأسود مع الاستمرار بالتقليب بشكل دائما.⁠

نبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر من خلال العجان او باليد.

نستمر هكذا حتى نحصل على عجين ناعم ومتماسك.⁠

نتركها بعد تغطيتها بورق الاسترتش ونتركه يخمر لمدة ساعة على الأقل ويتضاعف حجمه. طريقة تحضير الحشو نضع مقلاة على النار ونضيف الزيت.⁠

نضيف البصلة المفرومة ونقلبها حتى تاخذ لون ذهبي.

نبدأ بإضافة الملح و الفلفل الأسود.

نقوم بوضع الفلفل احمر وهذا حسب الرغبة ونقلبهم ثم نطفئ النار ونتركها حتى تبرد قليلاً.⁠

نخلط البصل مع البطاطس المهروسة حتى يصبح جميع المكونات متجانسة. ⁠

نكور العجين ونضع كل قطعة على حدى.⁠

نفردها ونضع في داخل كل قطعة القليل من الحشو الذي قمنا بتحضيره.

نبدأ بوضع الفطائر على صينية الخبز بعد وضع ورق الزبدة.

على الوجة نضع صفار البيض على الفطائر من فوق.⁠

نقوم بالسكين بعمل بعض الخطوط على وجه الفطيرة.

نوزع على الوجه القليل من سمسم وحبة البركة.⁠

ندخلها الفرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 لمدة 25 دقيقة تقريبا.⁠ تستطيعين الحصول على 30 فطيرة من خلال هذه الكمية، بعد ذلك تقدم إلى الطعام للأولاد وجميع أفراد الأسرة بالهنا والشفا. الوسوم

فطائر بحشو البطاطس تعد هذه الفطائر من ألذ وأطعم الفطائر التي يمكن تحضيرها من المنزل، كما أن هناك الكثير من ربات البيوت والأمهات الذين يعانون كل يوم من تحضير وجبة الفطور والعشاء تكون مغذية و سهل وسريعة ولذيذة في نفس الوقت، لهذا حرصنا على تقديم فطائر البطاطس السهلة والبسيطة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة في جميع المطابخ، لهذا سنقدم لكي طريقة تحضيرها بالتفصيل. مكونات فطائر بحشو البطاطس معلقة كبيرة من الخميرة⁠.

1 كوب مياه دافئ⁠.

2 كوب حليب دافئ⁠.

1 كوب زيت. ⁠

2 بياض بيض⁠.

ملعقة سكر⁠.

8 أكواب دقيق⁠.

ملعقة صغيرة ملح.⁠ مكونات الحشو: 3 ملعقة كبيرة زيت. ⁠

بصلة مفرومة ⁠متوسطة الحجم.

ملح⁠.

فلفل أسود.⁠

5 بطاطس مسلوقة⁠ متوسطة الحجم.

فلفل أحمر⁠ مكونات دهن الوجة:⁠ صفار بيض⁠

سمسم.

حبة البركة⁠. طريقة تحضير فطائر بحشو البطاطس نضع فى وعاء كبير الخميرة و السكر الأبيض ثم المياه الدافئ ونقلبهم جيدا.⁠

بعد ذلك نضيف الحليب الدافئ ونقلب ثم نضع الزيت.

نضيف الآن بياض بيض والملح والقليل من الفلفل الأسود مع الاستمرار بالتقليب بشكل دائما.⁠

نبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر من خلال العجان او باليد.

نستمر هكذا حتى نحصل على عجين ناعم ومتماسك.⁠

نتركها بعد تغطيتها بورق الاسترتش ونتركه يخمر لمدة ساعة على الأقل ويتضاعف حجمه. طريقة تحضير الحشو نضع مقلاة على النار ونضيف الزيت.⁠

نضيف البصلة المفرومة ونقلبها حتى تاخذ لون ذهبي.

نبدأ بإضافة الملح و الفلفل الأسود.

نقوم بوضع الفلفل احمر وهذا حسب الرغبة ونقلبهم ثم نطفئ النار ونتركها حتى تبرد قليلاً.⁠

نخلط البصل مع البطاطس المهروسة حتى يصبح جميع المكونات متجانسة. ⁠

نكور العجين ونضع كل قطعة على حدى.⁠

نفردها ونضع في داخل كل قطعة القليل من الحشو الذي قمنا بتحضيره.

نبدأ بوضع الفطائر على صينية الخبز بعد وضع ورق الزبدة.

على الوجة نضع صفار البيض على الفطائر من فوق.⁠

نقوم بالسكين بعمل بعض الخطوط على وجه الفطيرة.

نوزع على الوجه القليل من سمسم وحبة البركة.⁠

ندخلها الفرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 لمدة 25 دقيقة تقريبا.⁠ تستطيعين الحصول على 30 فطيرة من خلال هذه الكمية، بعد ذلك تقدم إلى الطعام للأولاد وجميع أفراد الأسرة بالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل فطائر بحشو البطاطس للفطار والعشاء بأقل المقادير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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