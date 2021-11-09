أفضل الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر وكيفية تحضير وصفات منها لنتيجة سريعة

ترغب كل فتاة في أن تحصل على الشعر الطويل وذلك لأن الشعر الطويل علامة من علامات الجمال التي تتسم بها كل فتاة وهناك الكثير من الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر والتي تعمل على تغذيته من الجذور وحتى الأطراف، وفي هذا المقال سنقدم إليكم قائمة بأفضل الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه وسوف نتعرف معاً على أفضل الوصفات التي يمكنك عملها والاستفادة منها من تلك الزيوت، فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد.

وصفات من الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر

هناك عدد كبير من الزيوت التي يعتمد عليها في حل مشاكل الشعر من تقصف وهيشان وعدم إطالة، وإليكم في السطور الآتية أفضل هذه الزيوت وكيفية استغلالها أفضل استغلال للحصول على النتائج المرغوبة.

وصفة زيت الخروع وزيت الزيتون لتطويل الشعر

يحتوي كلاً من زيت الزيتون والخروع على الكثير من الفوائد وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدام تلك الزيوت

يتم الحصول على ملعقة من زيت الخروع وملعقة من زيت الزيتون وخمسة بتلات من الكركديه.

بعد ذلك يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض.

القيام بإضافة بتلات الكركديه إلى الخليط.

بعد ذلك يتم تسخين الخليط ووضعه على نار متوسطة وتركه لمدة تصل إلى عشرة ثواني.

بعد ذلك يتم تسخين الخليط ووضعه على نار متوسطة وتركه لمدة تصل إلى عشرة ثواني. القيام بوضع الخليط على الشعر ويتم تدليك فروة الرأس به جيداً لمدة ربع ساعة.

يتم تغطية الشعر بالمنشفة من أجل الحفاظ على رطوبة الرأس.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو والمياه الفاترة.

يتم تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج.

وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند

تساعد هذه الوصفة على حل كافة مشاكل الشعر وإليكم طريقة استخدام زيت الخروع وزيت جوز الهند للشعر المرغوب إطالته في وقت قياسي .

إحضار ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وزيت جوز الهند الثقيل.

بعد ذلك يتم خلط النوعين من الزيت مع بعضهم البعض.

بعد ذلك يتم تدليك فروة الرأس به جيداً والاستمرار في ذلك لحين أن يمر خمسة دقائق.

بعد ذلك يتم تغطية الشعر بقبعة الاستحمام وتركها لمدة تصل إلى ساعتين.

يدلك الشعر مرة أخرى ويمشط بمشط واسع من الأسفل للأعلى لتجديد الدورة الدموية لفروة الرأس.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالمياه الفاترة والشامبو المخصص لنوع الشعر.

القيام بتكرار هذه الوصفة مرتين في كل أسبوع والاستمرار في ذلك لمدة ثلاثة شهور على الأكثر وسوف يتم الحصول على النتيجة المرغوبة بكل تأكيد.

وصفة زيت النعناع والخروع

تساعد هذه الوصفة أيضاً على حل مشاكل الشعر وإطالته وفره ونتائجها سريعة ويتم استخدامها كالآتي: