طريقة عمل كفتة الدجاج بالصلصة أحلى وجبة اقتصادية وسريعة تقدميها لأطفالك

كفتة الدجاج بالصلصة ، من أجمل وأشهر الأطباق التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لتوفير الوقت والجهد للبحث عنها وجبات للعشاء أو الغداء، فيها من أفضل أنواع الأطعمة التي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، ومفيدة جدا لصحة الجسم، وتتميز بطعمها الشهي وقوامها الرائع الذي يجذب الناس إليها، وتعرف بمذاقها الطيب ورائحتها الجميلة، وهي من أكثر الأطعمة التي يحبها الأطفال ويفضلون تناولها بكثرة ويرغبون بعمل سندويتشات سريعة منها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة الدجاج بالصلصة أحلى وجبة سريعة تقدميها لأطفالك من منزلك بكل سهولة. مكونات كفتة الدجاج بالصلصة مكونات كفتة الدجاج بالصلصة توجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكفتة الشهية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهى كالتالي:- كيلو من صدور الدجاج المفرومة. طبق صغير من الفلفل الرومي المفروم. بصلة متوسطة مفرومة ناعماً. نصف ملعقة صغيرة من الثوم. ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة مفرومة ناعماً. ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. مقدار ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الدقيق. ربع كوب من الأرز المنقوع ساعتين في الماء الساخن. 2 كوب من عصير الطماطم. طبق من البصل المقطع لعمل الصلصة. كوب من شوربة الدجاج. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الدجاج بالصلصة خطوة بخطوة مثل الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نعجن الخليط جيداً حتى يصبح ناعم ومتماسك مثل العجينة تماماً.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة كاملة، ثم نخرجه ونقوم بتشكيله على حسب الأشكال التي ترغبين فيها دوائر أو أصابع.

نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها الكفتة ونتركها جانباً.

بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن.

ثم نقوم بقلي الكفتة على نار هادئة حتى تكتسب اللون الاحمر الجميل، نخرجها من الزيت ونتركها جانباً. طريقة عمل صلصة كفتة الدجاج سوف نتعرف على طريقة تحضير الصلصة بكل سهولة وهى كالتالي:- نحضر حلة متوسطة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. ثم نضيف طبق البصل المقطع، ونقلب جيداً حتى يصبح لون البصل ذهبي جميل. نقوم بإضافة عصير الطماطم للخليط ونقلب باستمرار، ثم نضيف البهارات والتوابل ونغطي الحلة لمدة عشر دقائق حتى تتسبك جيداً. بعد ذلك نضيف لخليط الصلصة كوب من شوربة الدجاج ونقلبها جيداً ونتركها حتى تغلي. نضع الكفتة في طاجن أو صينية كبيرة ونصب عليها الصلصة، وندخلها الفرن حتى تنضج تماماً ويصبح لون أحمر جميل. ثم نخرجها من الفرن ونضعها على المائدة بجانب الأرز، والسلطة الخضراء، والخبز البلدي ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء. الوسوم

كفتة الدجاج بالصلصة ، من أجمل وأشهر الأطباق التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لتوفير الوقت والجهد للبحث عنها وجبات للعشاء أو الغداء، فيها من أفضل أنواع الأطعمة التي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، ومفيدة جدا لصحة الجسم، وتتميز بطعمها الشهي وقوامها الرائع الذي يجذب الناس إليها، وتعرف بمذاقها الطيب ورائحتها الجميلة، وهي من أكثر الأطعمة التي يحبها الأطفال ويفضلون تناولها بكثرة ويرغبون بعمل سندويتشات سريعة منها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة الدجاج بالصلصة أحلى وجبة سريعة تقدميها لأطفالك من منزلك بكل سهولة. مكونات كفتة الدجاج بالصلصة مكونات كفتة الدجاج بالصلصة توجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكفتة الشهية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهى كالتالي:- كيلو من صدور الدجاج المفرومة. طبق صغير من الفلفل الرومي المفروم. بصلة متوسطة مفرومة ناعماً. نصف ملعقة صغيرة من الثوم. ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة مفرومة ناعماً. ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. مقدار ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الدقيق. ربع كوب من الأرز المنقوع ساعتين في الماء الساخن. 2 كوب من عصير الطماطم. طبق من البصل المقطع لعمل الصلصة. كوب من شوربة الدجاج. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الدجاج بالصلصة خطوة بخطوة مثل الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نعجن الخليط جيداً حتى يصبح ناعم ومتماسك مثل العجينة تماماً.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة كاملة، ثم نخرجه ونقوم بتشكيله على حسب الأشكال التي ترغبين فيها دوائر أو أصابع.

نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها الكفتة ونتركها جانباً.

بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن.

ثم نقوم بقلي الكفتة على نار هادئة حتى تكتسب اللون الاحمر الجميل، نخرجها من الزيت ونتركها جانباً. طريقة عمل صلصة كفتة الدجاج سوف نتعرف على طريقة تحضير الصلصة بكل سهولة وهى كالتالي:- نحضر حلة متوسطة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. ثم نضيف طبق البصل المقطع، ونقلب جيداً حتى يصبح لون البصل ذهبي جميل. نقوم بإضافة عصير الطماطم للخليط ونقلب باستمرار، ثم نضيف البهارات والتوابل ونغطي الحلة لمدة عشر دقائق حتى تتسبك جيداً. بعد ذلك نضيف لخليط الصلصة كوب من شوربة الدجاج ونقلبها جيداً ونتركها حتى تغلي. نضع الكفتة في طاجن أو صينية كبيرة ونصب عليها الصلصة، وندخلها الفرن حتى تنضج تماماً ويصبح لون أحمر جميل. ثم نخرجها من الفرن ونضعها على المائدة بجانب الأرز، والسلطة الخضراء، والخبز البلدي ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء.

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