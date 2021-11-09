اصنعي بنفسك الكيكة اليابانية الهشة اللذيذة لأطفالك خطوة بخطوة مثل الجاهزة

الكيكة اليابانية الهشة ، من أجمل أنواع المخبوزات الهشة المحببة لدى الكثير من الأطفال، وطريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة ويمكن عملها بكل سهولة أحلى من محلات الحلواني، وهى رائعة الشكل وطيبة المذاق، وتتحلى بقوامها الجميل ورائحة الطيبة التي تجذب الناس إليها، وهى هشة وخفيفة كالقطن، وتحتوي على عناصر غذائية هائلة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكيكة اليابانية اللذيذة خطوة بخطوة بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات الكيكة اليابانية اللذيذة مكونات الكيكة اليابانية اللذيذة سوف نتعرف على مكونات الكيكة الهشة وهى كالتالي:- ثلاث حبات من البيض. تلت كوب من الحليب. ربع كوب من السكر. نصف كوب من الجبنة الكريمي. ربع كوب من الدقيق. ملعقتين كبيرتين من الزبدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيكة اليابانية الهشة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع الزبدة والجبنة الكريمي ونقلبهم على حمام ماء من البخار حتى تذوب المكونات.

نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه البيض والفانيليا ونقلب باستمرار، ثم نضيف الدقيق ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف السكر للخليط ونخفق باستمرار بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام هش وخفيف.

نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزبدة ونرشها بالدقيق، ثم نصب الخليط داخله ونوزعه بالتساوي.

ثم نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتقطيعها على حسب الأشكال التي ترغبين فيها، ونرصها على طبق التقديم ونقدمه بجانب المشروبات وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل الكيكة اليابانية اللذيذة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب اتباعها عند عمل الكيك بالمنزل وهى كالتالي:- تسخين الفرن أولا قبل وضع الصينية. الخفق المستمر حتى نحصل على القوام المناسب. إضافة المكونات بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. وضع الدقيق بالتدريج حتى نحصل على القوام المضبوط. كما يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة. فصل الصفار عن البياض يعطينا نتائج أفضل. الوسوم

الكيكة اليابانية الهشة ، من أجمل أنواع المخبوزات الهشة المحببة لدى الكثير من الأطفال، وطريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة ويمكن عملها بكل سهولة أحلى من محلات الحلواني، وهى رائعة الشكل وطيبة المذاق، وتتحلى بقوامها الجميل ورائحة الطيبة التي تجذب الناس إليها، وهى هشة وخفيفة كالقطن، وتحتوي على عناصر غذائية هائلة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكيكة اليابانية اللذيذة خطوة بخطوة بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات الكيكة اليابانية اللذيذة مكونات الكيكة اليابانية اللذيذة سوف نتعرف على مكونات الكيكة الهشة وهى كالتالي:- ثلاث حبات من البيض. تلت كوب من الحليب. ربع كوب من السكر. نصف كوب من الجبنة الكريمي. ربع كوب من الدقيق. ملعقتين كبيرتين من الزبدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيكة اليابانية الهشة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع الزبدة والجبنة الكريمي ونقلبهم على حمام ماء من البخار حتى تذوب المكونات.

نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه البيض والفانيليا ونقلب باستمرار، ثم نضيف الدقيق ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف السكر للخليط ونخفق باستمرار بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام هش وخفيف.

نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزبدة ونرشها بالدقيق، ثم نصب الخليط داخله ونوزعه بالتساوي.

ثم نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتقطيعها على حسب الأشكال التي ترغبين فيها، ونرصها على طبق التقديم ونقدمه بجانب المشروبات وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل الكيكة اليابانية اللذيذة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب اتباعها عند عمل الكيك بالمنزل وهى كالتالي:- تسخين الفرن أولا قبل وضع الصينية. الخفق المستمر حتى نحصل على القوام المناسب. إضافة المكونات بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. وضع الدقيق بالتدريج حتى نحصل على القوام المضبوط. كما يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة. فصل الصفار عن البياض يعطينا نتائج أفضل.

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