سر من أسرار المطاعم عمل الطعمية أو الفلافل مقرمشة من برة وهشه ومتماسكة ومستوية من جوة والطعم تحفة

عمل الطعمية أو الفلافل مقرمشة من برة، تعد الطعمية أو الفلافل كما يعرفها البعض من الأكلات الشعبية المشهورة جدا بين الناس في مصر وكثير من الدول العربية مثل سوريا وفلسطين وغيرهما، يتناول العديد من الناس الطعمية كوجبة إفطار لذيذة ومغذية حيث تمد الجسم بالعديد من الفوائد لاحتوائها علي العديد من العناصر الهامة لذا تحرص السيدات على إعدادها في المنزل بالطرق المختلفة وسوف نوضح طريقة عمل الطعمية بطريقة سهلة وسريعة. عمل الطعمية أو الفلافل مقرمشة من برة عمل الطعمية أو الفلافل مقرمشة من برة مكونات عمل الطعمية 8 فصوص ثوم.

2 بصلة مقطعة.

½ ملعقة كزبرة مطحونة.

نصف ملعقة كمون.

½ ملعقة ملح.

½ كوب بصل اخضر مقطع.

نصف كوب فول منقوع ومقشر.

¼ كوب شبت وبقدونس مفروم.

½ ملعقة بيكربونات الصودا.

زيت نباتي للقلي.

3 ملعقة سمسم. خطوات تحضير الطعمية نحضر وعاء محضر الطعام ونضع به الفول المقشر والشبت والبقدونس وفصوص الثوم والبصل الأخضر والبصل المقطع والملح والكمون وبيكربونات الصودا والكزبرة ويخلط الجميع جيداً حتى الحصول على عجينة ناعمة.

نضع العجينة في وعاء مناسب ووضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

نقوم بوضع السمسم في طبق مسطح .

نأخذ من العجينة وتشكل كرة صغيرة ونضع عليها السمسم ونقوم بوضعها في مقلاة الزيت وهكذا حتى امتلأ المقلاة ونقلب الطعمية عند الوصول للون الذهبي.

نخرجها من الزيت على ورق مطبخ لامتصاص الزيت وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل الطعمية المحشية مكونات عمل الطعميةخطوات تحضير الطعميةطريقة عمل الطعمية المحشية مكونات عمل الطعمية المحشية ½ كيلو فول مجروش منقوع.

بصلة متوسطة مقطعة.

¼ كوب كزبرة مفرومة.

3 فصوص ثوم.

رشه ملح وكمون وفلفل أسود.

زيت للقلي.

3 ملعقة سمسم. مكونات الحشو الطعمية بصلة مفرومة.

½ ملعقة صلصة.

نصف ملعقة شطه.

½ ملعقة بابريكا.

رشه ملح.

ملعقة زيت. خطوات تحضير الطعمية نضع في وعاء محضر الطعام الفول والبصل والثوم والكزبرة والملح والفلفل والكمون ونخلط الجميع جيداً للوصول إلى عجينة مرنة.

لتجهيز الحشوة نضع مقلاة صغيرة على النار ونضع بها ملعقة الزيت ثم نضيف البصلة المفرومة وباقي مكونات الحشو ونقلب جيداً مدة دقيقة ونرفعها عن النار.

نضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن ونقوم بأخذ كمية من العجينة ونحوها بمقدار من الحشو ونضع السمسم علي وجهها ونضعها في الزيت ونكرر الأمر حتى تمتلئ المقلاة .

نقلب الطعمية على الوجهين ونخرجها عندما تصل للون الذهبي.

نخرج الطعمية على ورق مطبخ لامتصاص الزيت وتصبح الطعمية المحشية الساخنة جاهزة للتقديم. مكونات الحشو الطعميةخطوات تحضير الطعمية الوسوم

عمل الطعمية أو الفلافل مقرمشة من برة، تعد الطعمية أو الفلافل كما يعرفها البعض من الأكلات الشعبية المشهورة جدا بين الناس في مصر وكثير من الدول العربية مثل سوريا وفلسطين وغيرهما، يتناول العديد من الناس الطعمية كوجبة إفطار لذيذة ومغذية حيث تمد الجسم بالعديد من الفوائد لاحتوائها علي العديد من العناصر الهامة لذا تحرص السيدات على إعدادها في المنزل بالطرق المختلفة وسوف نوضح طريقة عمل الطعمية بطريقة سهلة وسريعة. عمل الطعمية أو الفلافل مقرمشة من برة عمل الطعمية أو الفلافل مقرمشة من برة مكونات عمل الطعمية 8 فصوص ثوم.

2 بصلة مقطعة.

½ ملعقة كزبرة مطحونة.

نصف ملعقة كمون.

½ ملعقة ملح.

½ كوب بصل اخضر مقطع.

نصف كوب فول منقوع ومقشر.

¼ كوب شبت وبقدونس مفروم.

½ ملعقة بيكربونات الصودا.

زيت نباتي للقلي.

3 ملعقة سمسم. خطوات تحضير الطعمية نحضر وعاء محضر الطعام ونضع به الفول المقشر والشبت والبقدونس وفصوص الثوم والبصل الأخضر والبصل المقطع والملح والكمون وبيكربونات الصودا والكزبرة ويخلط الجميع جيداً حتى الحصول على عجينة ناعمة.

نضع العجينة في وعاء مناسب ووضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

نقوم بوضع السمسم في طبق مسطح .

نأخذ من العجينة وتشكل كرة صغيرة ونضع عليها السمسم ونقوم بوضعها في مقلاة الزيت وهكذا حتى امتلأ المقلاة ونقلب الطعمية عند الوصول للون الذهبي.

نخرجها من الزيت على ورق مطبخ لامتصاص الزيت وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل الطعمية المحشية مكونات عمل الطعميةخطوات تحضير الطعميةطريقة عمل الطعمية المحشية مكونات عمل الطعمية المحشية ½ كيلو فول مجروش منقوع.

بصلة متوسطة مقطعة.

¼ كوب كزبرة مفرومة.

3 فصوص ثوم.

رشه ملح وكمون وفلفل أسود.

زيت للقلي.

3 ملعقة سمسم. مكونات الحشو الطعمية بصلة مفرومة.

½ ملعقة صلصة.

نصف ملعقة شطه.

½ ملعقة بابريكا.

رشه ملح.

ملعقة زيت. خطوات تحضير الطعمية نضع في وعاء محضر الطعام الفول والبصل والثوم والكزبرة والملح والفلفل والكمون ونخلط الجميع جيداً للوصول إلى عجينة مرنة.

لتجهيز الحشوة نضع مقلاة صغيرة على النار ونضع بها ملعقة الزيت ثم نضيف البصلة المفرومة وباقي مكونات الحشو ونقلب جيداً مدة دقيقة ونرفعها عن النار.

نضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن ونقوم بأخذ كمية من العجينة ونحوها بمقدار من الحشو ونضع السمسم علي وجهها ونضعها في الزيت ونكرر الأمر حتى تمتلئ المقلاة .

نقلب الطعمية على الوجهين ونخرجها عندما تصل للون الذهبي.

نخرج الطعمية على ورق مطبخ لامتصاص الزيت وتصبح الطعمية المحشية الساخنة جاهزة للتقديم. مكونات الحشو الطعميةخطوات تحضير الطعمية

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