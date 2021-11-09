احلي فراخ مشوية ممكن تاكليها في حياتك.. الفراخ المشوية بالتتبيلة السرية وطعمها زي المطاعم بالضبط

يعتبر الدجاج أحدي الأطباق الرئيسية المهمة علي مائدة الغذاء، حيث تنوعت طرق إعدادة بحيث يكون هناك تنوع واختلاف، ولكن من أهم طرق إعداد الدجاج هو الدجاج المشوي، فيتميز بالطعم الشهي واللذيذ، إذن سوف نتعرف علي أهم الطرق لإعداد الفراخ المشوية. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية بالزبادي طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية بالزبادي المكونات عدد 1 دجاجة وزن كيلو ونص، مقطعة ثمانية قطع.

عدد أثنان كأس من الزبادي.

عدد نصف كأس من الزيت.

عدد بصلة واحدة مفرومة.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة من السماق.

نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة.

فلفل اسود.

ملح. طريقة التحضير أولا وقبل اعداد الخلطة نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية.

نحضر وعاء ونضع به جميع جميع المكونات الخاصة بتتبيلة الفراخ.

نقلب الخليط مع بعضة جيداً حتي يتجانس، ثم نضع الدجاج في الخلطة.

نغطي الوعاء ببلاستيك، ونتركة داخل الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات علي الأقل، ويفضل أن يكون ليلة كاملة.

نضع الدجاج في الفرن علي الشبكة، ونتركة لمدة نصف ساعة، ثم يتم تقلبيها حتي تنضج من الجهتين.

بعد أن يتم نضج الدجاج نقوم بتشغيل الشواية ونترك الفراخ لمدة خمسة دقائق حتي يحمر وجة الدجاج. تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم المكونات 1 ملعقة من الكركم.

1 ملعقة من الكمون.

1 ملعقة من الملح.

1 ملعقة من القرفة.

5 بصل متوسط.

2 فلفل اخضر والوان شرائح.

2 طماطم مربعات.

دجاجة متوسطة في الحجم. طريقة التحضير جهزي وعاء وضعي الدجاج فية.

حضري وعاء صغير، ثم ضعي داخلة جميع التوابل واخلطيهم مع بعضهم حتي يصبح متجانس.

ضعي الخليط علي الدجاجة وتبيليها بالخليط من الداخل والخارج ومن تحت الجلد، حتي نتأكد ان الفراخ كلها تم تتبيلها جيداً.

نقوم بتحضير وعاء ونقطع داخلة البصل الي شرائح رفيعة، ومثلها الطماطم والفلفل.

نضع الخضار فوق الفراخ، ثم اتركي الفراخ لمدة 6 ساعات، ويفصل ان نتركها ليلة كاملة.

جهزي الشواية وضعي ورق فويل وغطي الشواية بالفويل من جميع الجوانب، ثم ضعي الفراخ فوقها، ونتركها حتي تنضج الفراخ جيدا. الوسوم

يعتبر الدجاج أحدي الأطباق الرئيسية المهمة علي مائدة الغذاء، حيث تنوعت طرق إعدادة بحيث يكون هناك تنوع واختلاف، ولكن من أهم طرق إعداد الدجاج هو الدجاج المشوي، فيتميز بالطعم الشهي واللذيذ، إذن سوف نتعرف علي أهم الطرق لإعداد الفراخ المشوية. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية بالزبادي طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية بالزبادي المكونات عدد 1 دجاجة وزن كيلو ونص، مقطعة ثمانية قطع.

عدد أثنان كأس من الزبادي.

عدد نصف كأس من الزيت.

عدد بصلة واحدة مفرومة.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة من السماق.

نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة.

فلفل اسود.

ملح. طريقة التحضير أولا وقبل اعداد الخلطة نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية.

نحضر وعاء ونضع به جميع جميع المكونات الخاصة بتتبيلة الفراخ.

نقلب الخليط مع بعضة جيداً حتي يتجانس، ثم نضع الدجاج في الخلطة.

نغطي الوعاء ببلاستيك، ونتركة داخل الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات علي الأقل، ويفضل أن يكون ليلة كاملة.

نضع الدجاج في الفرن علي الشبكة، ونتركة لمدة نصف ساعة، ثم يتم تقلبيها حتي تنضج من الجهتين.

بعد أن يتم نضج الدجاج نقوم بتشغيل الشواية ونترك الفراخ لمدة خمسة دقائق حتي يحمر وجة الدجاج. تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم المكونات 1 ملعقة من الكركم.

1 ملعقة من الكمون.

1 ملعقة من الملح.

1 ملعقة من القرفة.

5 بصل متوسط.

2 فلفل اخضر والوان شرائح.

2 طماطم مربعات.

دجاجة متوسطة في الحجم. طريقة التحضير جهزي وعاء وضعي الدجاج فية.

حضري وعاء صغير، ثم ضعي داخلة جميع التوابل واخلطيهم مع بعضهم حتي يصبح متجانس.

ضعي الخليط علي الدجاجة وتبيليها بالخليط من الداخل والخارج ومن تحت الجلد، حتي نتأكد ان الفراخ كلها تم تتبيلها جيداً.

نقوم بتحضير وعاء ونقطع داخلة البصل الي شرائح رفيعة، ومثلها الطماطم والفلفل.

نضع الخضار فوق الفراخ، ثم اتركي الفراخ لمدة 6 ساعات، ويفصل ان نتركها ليلة كاملة.

جهزي الشواية وضعي ورق فويل وغطي الشواية بالفويل من جميع الجوانب، ثم ضعي الفراخ فوقها، ونتركها حتي تنضج الفراخ جيدا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احلي فراخ مشوية ممكن تاكليها في حياتك.. الفراخ المشوية بالتتبيلة السرية وطعمها زي المطاعم بالضبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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