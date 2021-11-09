طريقة تحضير كيكة طبقات الكريم كراميل أسرع حلى بارد بطعم رائع وبدون فرن، لكل المبتدئات والمحترفات في المطبخ إليكم وصفة حلوى لذيذة وسريعة لتحضيرها وقت الحاجة، حيث نقدم لكم اليوم الطريقة الأفضل لتحضير كيك الكريم كراميل ثلاثي الطبقات، وهو يسمى بذلك لأنه يتكون من 3 طبقات مختلفة؛ وهي طبقة البسكويت ثم طبقتي الكريم كراميل والشوكولاتة بخليط فريد يعطي الوصفة طعم ولا أروع، لتحصلين في النهاية على حلى بارد بطريقة سهلة وسريعة وبطعم شهي ولذيذ للغاية.

طريقة تحضير كيكة طبقات الكريم كراميل

تتكون الطبقة الأولى من كيك الكريم كراميل البارد من المقادير التالية:

300 جرام بسكويت دايجستيف أو أي نوع بسكويت آخر.

100 جرام زبدة مذابة في الميكرويف أو على حمام مائي ساخن.

ملعقة كبيرة من القشدة.

ولتحضير الطبقة الثانية سوف نستخدم المقادير التالية:

3 كوب حليب سائل (أو يمكنك إضافة 3 كوب ماء + 6 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف).

3 مغلف كريم كراميل بمقدار 147 جرام .

18 حبة بسكويت شاي أي نوع.

علبة قشدة بمقدار 170 جرام.

ولتحضير طبقة الكريم كراميل بالشوكولاتة سوف نستخدم المقادير التالية:

2 كوب حليب سائل.

2 مغلف كريم كراميل.

بما يعادل 100 جرام شوكولاتة أو 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

لتحضير الطبقة الأولى من كيك الكريم كراميل البارد نحضر محضر الطعام أو المطحنة الكهربائية لطحن البسكويت جيداً، وعند الحصول على مسحوق نضيف الزبدة والقشطة ويتم التقليب بشكل جيد، وبعدها نحضر قالب قابل للفتح على شكل مربع أو أي شكل آخر ثم نسكب خليط البسكويت في القالب، ونوزعه جيداً مع الضغط عليه حتى يكّون طبقة متساوية ثم ندخله الفريزر لمدة نصف ساعة، حتى تتماسك طبقة البسكويت والآن نحضر الطبقة الثانية.

نحضر إناء مناسب ونضيف إليه الحليب مع مغلفات الكريم كراميل ثم يتم التحريك على البارد، وبعد ذلك نرفع الإناء على النار مع الإستمرار في التحريك ويترك ليغلي لمدة دقيقتين وبعدها نطفئ النار، ويترك ليهدأ قليلاً ثم نضعه في الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليه قطع البسكويت مع إضافة القشطة، ثم يتم الخلط جيداً وبعدها نفرغ هذا الخليط على طبقة البسكويت ويترك جانباً ليتماسك بدرجة حرارة الغرفة تقريباً لمدة ساعة إلا ربع.

أسرع حلى طبقات بارد

ولتحضير الطبقة الثالثة والأخيرة من كيكة الكريم كراميل نحضر إناء مناسب ونضيف إليه الحليب مع مغلفات الكريم كراميل، ثم يتم التحريك على البارد ونرفعه بعد ذلك على النار مع التحريك ثم نضيف الشوكولاتة، ونقلب بشكل جيد حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح خليط الطبقة الثالثة جاهز، ومباشرة نسكب هذا الخليط في القالب ونتركه يبرد في الثلاجة أو في درجة حرارة الغرفة، يتم التزيين بمبشور شوكولاتة أو بشوكولاتة مذابة ثم بعدها يتم فتح القالب ونقطع الكيك ثم نقدمه بعد ذلك.