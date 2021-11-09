صينية الدجاج بكرات البطاطس والصوص الأبيض اللذيذ

صينية الدجاج بكرات البطاطس من أحلى الوصفات في الشكل والطعم التي يمكن تحضيرها بسهولة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي بجانب الأرز والسلطات فهي وجبة غذائية متكاملة وشهية، ودائماً يتم البحث عن وصفات للتجديد في الأكلات لإرضاء جميع أفراد الأسرة، وتعتبر هذه الوصفة من الأكلات السهلة والسريعة التي تصلح كوجبة غداء أو عشاء مميزة، كما يمكن تقديمها للضيوف في المناسبات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل صينية الدجاج بكرات البطاطس. مكونات صينية الدجاج بكرات البطاطس الطبقة الأولى ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي.

صدور دجاج مقطع شرائح ( 500 جرام).

بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

شرائح فلفل رومي ألوان.

ثمرة جزر مبشورة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. الطبقة الثانية خمس حبات بطاطس مسلوقة.

نصف كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح / رشة فلفل اسود. صوص الكريمة كوب ونصف حليب.

كوب كريمة طبخ.

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي.

رشة ملح / رشة فلفل اسود. للوجه جبن شيدر وجبن موتزريلا

رشة كزبرة خضراء مفرومة. طريقة التحضير في مقلاة على النار نضع الزيت والدجاج ونقلب جيداً لمدة 10 دقائق حتى يتغير لونه. ثم نخرج الدجاج في طبق وفي نفس المقلاة نضع البصل والثوم ونقلب لمدة دقيقتين. بعد ذلك نقوم بإعادة الدجاج مرة ثانية على البصل والثوم ثم نضيف الفلفل والجزر مع التقليب. نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا ثم نقلب على نار هادئة لمدة خمس دقائق. في طبق عميق نضع البطاطس والحليب والزبدة والملح والفلفل الأسود. ثم نقوم بهرس البطاطس جيداً حتى تصبح ناعمة ونتركها لتبرد. ثم نشكل البطاطس على هيئة كرات صغيرة وتترك جانباً لحين الاستخدام. في قدر على النار نضع الحليب وكريمة الطبخ والجبن الكريمي ورشة من الملح والفلفل الأسود. ثم نقلب جيداً وعندما تبدأ في الغليان نطفئ النار. في صينية نضع طبقة من شرائح الدجاج والخضروات ثم نضع القليل من الجبن الموتزاريلا. ثم نضع طبقة من كرات البطاطس ونضيف خليط الكريمة فوقها وقليل من الجبن الشيدر والموتزاريلا. ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 30 دقيقة. نطفئ النار ونشعل الشواية لتأخذ الصينية لون ذهبي، ثم نخرجها من الفرن وتزين بقليل من الكزبرة الخضراء. ثم تقدم بجانب الأرز والسلطات بألف صحة وعافية. الوسوم

صينية الدجاج بكرات البطاطس من أحلى الوصفات في الشكل والطعم التي يمكن تحضيرها بسهولة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي بجانب الأرز والسلطات فهي وجبة غذائية متكاملة وشهية، ودائماً يتم البحث عن وصفات للتجديد في الأكلات لإرضاء جميع أفراد الأسرة، وتعتبر هذه الوصفة من الأكلات السهلة والسريعة التي تصلح كوجبة غداء أو عشاء مميزة، كما يمكن تقديمها للضيوف في المناسبات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل صينية الدجاج بكرات البطاطس. مكونات صينية الدجاج بكرات البطاطس الطبقة الأولى ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي.

صدور دجاج مقطع شرائح ( 500 جرام).

بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

شرائح فلفل رومي ألوان.

ثمرة جزر مبشورة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. الطبقة الثانية خمس حبات بطاطس مسلوقة.

نصف كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح / رشة فلفل اسود. صوص الكريمة كوب ونصف حليب.

كوب كريمة طبخ.

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي.

رشة ملح / رشة فلفل اسود. للوجه جبن شيدر وجبن موتزريلا

رشة كزبرة خضراء مفرومة. طريقة التحضير في مقلاة على النار نضع الزيت والدجاج ونقلب جيداً لمدة 10 دقائق حتى يتغير لونه. ثم نخرج الدجاج في طبق وفي نفس المقلاة نضع البصل والثوم ونقلب لمدة دقيقتين. بعد ذلك نقوم بإعادة الدجاج مرة ثانية على البصل والثوم ثم نضيف الفلفل والجزر مع التقليب. نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا ثم نقلب على نار هادئة لمدة خمس دقائق. في طبق عميق نضع البطاطس والحليب والزبدة والملح والفلفل الأسود. ثم نقوم بهرس البطاطس جيداً حتى تصبح ناعمة ونتركها لتبرد. ثم نشكل البطاطس على هيئة كرات صغيرة وتترك جانباً لحين الاستخدام. في قدر على النار نضع الحليب وكريمة الطبخ والجبن الكريمي ورشة من الملح والفلفل الأسود. ثم نقلب جيداً وعندما تبدأ في الغليان نطفئ النار. في صينية نضع طبقة من شرائح الدجاج والخضروات ثم نضع القليل من الجبن الموتزاريلا. ثم نضع طبقة من كرات البطاطس ونضيف خليط الكريمة فوقها وقليل من الجبن الشيدر والموتزاريلا. ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 30 دقيقة. نطفئ النار ونشعل الشواية لتأخذ الصينية لون ذهبي، ثم نخرجها من الفرن وتزين بقليل من الكزبرة الخضراء. ثم تقدم بجانب الأرز والسلطات بألف صحة وعافية.

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