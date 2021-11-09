معجزة كريم النشا الرهيب: لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا وتحدي2021

نقدم لكم معجزة كريم النشا الرهيب , تعتبر معجزة ربانية في تفتيح البشرة وتبيضها من أول استخدام, حيث يقضي كريم النشا علي التجاعيد أيضا من أول استخدام للكريم الرهيب التي سوف يساعدكم في الحصول علي بشرة مثالية وخالية من أي عيوب في اقل وقت ممكن, حيث يعد كريم النشا من افضل الكريمات التي تعمل علي الفتيح الفوري دون أي أضرار جانبية تسبب لكم مشاكل بالبشرة, وتعتبر البشرة مصدر جمال لكل الفتيات والسيدات, والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة أعداد معجزة كريم النشا الرهيب لتفتيح وإزالة التجاعيد نهائيا من البشرة بكل سهولة ونتائج مبهرة2021.

مكونات عمل معجزة كريم النشا الرهيب لتفتيح وإزالة التجاعيد نهائيا من البشرة

سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في عمل هذا الكريم الخرافي في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من الحليب البودرة.

معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقة من زبت اللوز الحلو.

ثلاث معالق كبيرة من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير الكريم الرهيب علي البشرة بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخلة النشا والحليب ونقلب المكونات الجافة اولا. ثم نضيف الزبادي وزيت اللوز ونخلطهم جيدا حتي يتجانس الزبادي مع المكونات الجافة. ثم ننزل بالماء بتدريج مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. نضيف عصير الليمون اختياري ونقلب الخليط حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نقدم لكم ابسط طريقة لاستخدام الكريم الذي يساعد علي تفتيح وتبيض البشرة ويعمل علي غزالة التجاعيد بكل سهولة في اقل وقت وهي كالاتي:-