مش هتشترتى اندومى تأني من بره طريقة عمل الاندومى خطوه بخطوة وصحية لأطفالك ونفس طعم الاندومى روعة

عمل الاندومى خطوه بخطوة وصحية لأطفالك، نسمع جميعاً عن الاندومي وهو الوجبة السريعة التي يحبها الكثير و يفضلها كثير من الأطفال ولكن لا تخفي عن السمع أيضا في الحديث عن الكثير من الأضرار التي يسببها الاندومي لما يحتويه من مكسبات طعم ومواد حافظة لذا من الأفضل صناعة الاندومي في المنزل لضمان الابتعاد عن الأضرار الصحية المحتملة وقد بين المعهد القومى للتغدية أن منتجات الاندومى لها محتوى عالى من النشويات وهى تسبب في زيادة الوزن وكما يوجد لها أضرار لأنها تسبب أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر والقلب الاندومى ليس وجبة مفيدة وصحية لأطفال وفى مقالنا هذا قد منا لكم عن كيفية تحضير ألأندمي بأنواع مختلفة تابعونا.

عمل الاندومى خطوه بخطوة وصحية لأطفالك

طريقة عمل الاندومي بالمنزل

قد يحب الكبير والصغير أكل الاندومي لطعمها المختلف المميز لذلك من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الاندومي في المنزل بطريقة سهله وبسيطة .

مكونات عمل الاندومي بالمنزل

½ ك مكرونة اسباجتي أو استبدالها بالمخروطة.

مكعب ماجي.

ملعقة ثوم وأخرى بصل مجفف.

1ملعقة فلفل أسود مطحون.

ملعقة كمون و ¼ ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

خطوات تحضير عمل الاندومي بالمنزل

نضع إناء متوسط به ماء على النار وعند الغليان نضع به المكرونة ونضع عليها مقدار بسيط من كافة البهارات والملح عليها ونتركها لتنضج.

في مقلاة صغيرة نضع ملعقة زيت ومكعب الماجي ونضعها على النار وإضافة الثوم والبصل المفرومين وباقي البهارات والتقليب ثم الرفع عن النار.

بعد سلق المكرونة وتصفيتها نضع عليها الخليط من المقلاة ويتم التقليب جيداً ثم توضع في طبق التقديم ويمكن وضع قطع شاورما اللحم أو الدجاج عليها.

طريقة عمل الإندومي مع قطع الخضار

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل الاندومي زي الجاهز في البيت بطريقة سهله وبسيطة .

½ ك مكرونة اسباجتي أو مغلف إندومي من غير البهارات.

4 كوب مرقة دجاج أو لحم.

4 كوب ماء.

ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة زيت.

2 ملعقة زنجبيل مفروم.

½ كوب بصل أخضر مفروم.

كوب جزر مبشور.

30 جرام فطر مقطع.

كوب من الملفوف المبشور.

صلصة حارة حسب الرغبة.

وضع الزيت في وعاء على النار ونضع الثوم والزنجبيل مدة دقيقة.

نقلب ثم نضيف المرقة والماء ويترك على النار حتى يغلي.

نضيف المكرونة والفطر لمدة 10 دقائق، ثم نضع البصل ونقلبه ونرفع الوعاء عن النار.

نضع عليه الجزر والملفوف ونقلب ثم تسكب الخليط في طبق التقديم.

مكونات عمل الإندوميخطوات تحضير عمل الإندومي